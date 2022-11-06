لصحة أسنان جيدة.. إليك بهذه الأطعمة

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لا شك أن للأسنان أهمية كبيرة في حياة الإنسان، ومن الضروري الحفاظ عليها وعلى صحتها عن طريق تنظيفها جيداً وتناول الغذاء الصحي.وأوضح اختصاصي طب وجراحة الأسنان الروسي، الدكتور إيفان موسوروف، أن صحة الأسنان تتطلب تناول الأسماك والمكسرات والخضراوات الورقية.كما كشف لوسائل إعلام روسية أن الحالة الصحية للأسنان تعتمد على النظام الغذائي للإنسان، مشدداً على أنه من أجل الحفاظ على حالة صحية جيدة لتجويف الفم، يجب تناول الأسماك والمأكولات البحرية.كذلك أردف أنه يمكن إضافة المكسرات والجزر والخضراوات الورقية إلى النظام الغذائي لأنها تساعد على إزالة الترسبات الكلسية على الأسنان.فيما أضاف أن بيض الدجاج والسمان مفيدة أيضاً لصحة الأسنان. كما أن الفواكه والخضروات الصلبة تضمن تدليك اللثة بالمستوى المطلوب.إلى ذلك ختم قائلاً إن الحلويات ليست ضارة دائماً فالعسل والثمار مثلاً هي مواد طبيعية لذلك يجب أن تكون ضمن النظام الغذائي للإنسان.