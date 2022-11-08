ابتكار علاج لتضخم البروستات من دون الإضرار بالخلايا السليمة

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يمكن أن يكون الليزر الأقل سمكا من عود الثقاب طريقة جديدة فعالة لعلاج تضخم البروستات، دون التأثير على الوظيفة الجنسية.ويمكن توجيه جهاز EchoLaser إلى مكانه عن طريق الموجات فوق الصوتية وسيمكّنه ذلك من حرق أنسجة البروستات الزائدة دون الإضرار بالخلايا السليمة القريبة، ويمكن إجراء العملية في أقل من 30 دقيقة تحت التخدير الموضعي.ويقدم طريقة جديدة لعلاج تضخم البروستات الحميد (BPH)، والذي يصيب حوالي 50% من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 50 وما فوق.وتتراوح العلاجات من تغييرات نمط الحياة، مثل شرب كميات أقل من الكحوليات والكافيين (وكلاهما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأعراض) إلى الأدوية، بما في ذلك حاصرات ألفا، التي تعمل على إرخاء العضلات في غدة البروستات وعنق المثانة، ما يسمح للبول بالمرور بحرية أكبر.وقد يُعرض على أولئك الذين لا تستجيب أعراضهم للأدوية الجراحة لإزالة أنسجة البروستات الزائدة.ويعتبر استئصال البروستات عبر الإحليل (TURP) هو العلاج الجراحي القياسي لهذا، ولكن يمكن أن يكون له آثار غير مرغوب فيها، بما في ذلك ضعف الانتصاب وسلس البول.ومن المأمول أن يوفر EchoLaser خيارا أقل خطورة. ويتكون من ألياف بصرية، بعرض شعرتين بشريتين، تحمل ضوء الليزر داخل إبرة دقيقة يبلغ قطرها حوالي ثلث المليمتر.ويتم إدخال الإبرة من خلال المسافة بين فتحة الشرج وكيس الصفن ويتم توجيهها إلى موضعها، وعند التنشيط، يتم إنشاء كرة دوارة من الحرارة في نهاية الإبرة، والتي تسخن وتدمر الأنسجة غير المرغوب فيها.وأظهر بحث جديد تم إجراؤه على 38 رجلا أنه فعال وآمن.