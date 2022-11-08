لكلى صحية.. تناولوا هذه الأطعمة

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تعتبر الكليتان، وهما عضوان بحجم قبضة اليد، بمثابة "فلتر" يتخلص من كل الأشياء التي لا يريدها الجسم. إذ تتخلصان من السموم والسوائل الزائدة مع الحفاظ على مستويات البوتاسيوم والصوديوم وغيرها من العناصر المطلوبة للحفاظ على صحة الجسم. في الوقت نفسه، تنتج هرمونات تساعد على تنظيم ضغط الدم وقوة العظام بالإضافة إلى الكثير من الوظائف الأخرى.غير أنه في الواقع، يمكن أن تُرهَق الكلى بشكل كبير، مما يؤدي إلى إصابة البعض بأمراض الكلى المزمنة، التي يمكن أن تتسبب في تراكم الفضلات والسوائل في الجسم.فيما تزيد عادات الأكل السيئة من خطر الإصابة بهذه الأمراض، يساهم تناول بعض الأطعمة بتعزيز صحة الكلى ومنها:- الأسماك الدهنية: توفر الأسماك البروتين، وعند اختيار الأسماك الدهنية مثل التونة أو السلمون أو السلمون المرقط، فإن الجسم يحصل أيضاً على أحماض أوميغا-3 الدهنية. ووفقاً لمؤسسة الكلى الوطنية الأميركية، يمكن أن تساعد أحماض أوميغا-3 في تقليل مستويات الدهون الثلاثية في الدم وقد تؤدي أيضاً إلى خفض ضغط الدم. وإذا كان الشخص مصاباً بأمراض الكلى المزمنة، فسيحتاج لمراقبة مستويات الفوسفور والبوتاسيوم في الأسماك التي يختار تناولها.- كرنب: هو من الخضراوات كثيفة المغذيات والتي تحمل مستويات منخفضة في كل من البوتاسيوم والصوديوم بينما تحتوي على الألياف وفيتامينات C وK.- الفلفل: يحتوي الفلفل الحلو على الكثير من العناصر الغذائية الجيدة مع مستويات منخفضة من البوتاسيوم. كما يمنح الجسم فيتامينات B6 وB9 وC وK بالإضافة إلى الألياف ومضادات الأكسدة.- التوت البري: يساعد التوت البري على منع التهابات المسالك البولية، التي يمكن أن تنتقل من المثانة إلى الكليتين. ويمكن أن يساعد تناوله بانتظام على تجنب هذا الموقف غير المرغوب فيه. كذلك يحتوي التوت البري على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهاب، ويمكن أن تعزز صحة القلب والجهاز الهضمي.- التوت أزرق: مع وجود مستويات عالية من مضادات الأكسدة وكميات كبيرة من فيتامين C والألياف، يعتبر التوت الأزرق صحياً تماماً. ويمكن أيضاً أن يساعد في تقليل الالتهاب ودعم صحة العظام، وعكس بعض المشكلات التي يمكن أن تأتي مع أمراض الكلى المزمنة.- الخضروات ذات أوراق داكنة: يمكن اللجوء إلى الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ أو اللفت، للحصول على الكثير من العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في الحصول على الفيتامينات والمعادن الأساسية، بالإضافة إلى فوائد تقوية المناعة. إلا أنه يجب توخي الحذر حيث يمكن أن تحتوي بعض الخضروات على كمية مناسبة من البوتاسيوم. فإذا كان الشخص مريض كلى مزمن، ينبغي مراجعة الطبيب قبل إضافة المزيد منها إلى نظامه الغذائي.- زيت الزيتون: هو غني بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الصحية، ويمكنه أن يعزز صحة المرء العامة. فقد اكتشفت دراسة من جامعة هارفارد أن زيت الزيتون قد يخفض مستويات الكوليسترول وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والخرف وبعض أنواع السرطان.- ثوم: يحتوي على مركب معين يسمى الأليسين، وهو غذاء آخر غني بمضادات الأكسدة ومقاوم للالتهابات. وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة، يعمل مركب الأليسين بنفس فعالية المساعدة في حماية صحة الكلى مثل الأدوية الموصوفة. وإذا كان الشخص يبحث عن أفضل الأطعمة للكلى، فيجب أن يكون الثوم في القائمة.- بصل: هو من نفس عائلة الثوم، ويمنح طريقة أخرى ممتازة وخالية من الملح لإضافة النكهة، مع تحصيل قيمة مضافة عند القلي بزيت الزيتون. كما يوفر البصل عناصر غذائية مهمة مثل فيتامينات B6 وC والمنغنيز والنحاس. ويحتوي على كيرسيتين، وهي مادة كيميائية يمكن أن تساعد الجسم على مقاومة الأمراض، ومركبات الكبريت العضوية التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وأمراض القلب.