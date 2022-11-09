Advertisement

صحة

التهاب التأمور.. اضطراب بغشاء القلب يسبب ألماً بالصدر

Lebanon 24
09-11-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1008891-638035798939953576.jpg
Doc-P-1008891-638035798939953576.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التهاب التأمور هو تورم وتهيُّج في الغشاء الرقيق الشبيه بالجيب المحيط بالقلب، عادة ما يسبب ألماً حاداً في الصدر، وقد يشعر المريض به عندما تحتك طبقات التأمور المتهيِّجة ببعضها.

وعادة ما تكون حالات التهاب غشاء التأمور خفيفة وتشفى من تلقاء نفسها، وقد يتضمن العلاج للحالات الأكثر حدة تناول الأدوية، وفي حالات نادرة يتم العلاج بالجراحة.
Advertisement

وقد يساعد التشخيص المبكر والعلاج في الحد من خطر المضاعفات طويلة الأمد الناتجة عن التهاب التأمور.

الأعراض
السعال.
ألم الصدر.
انتفاخ البطن.
تورُّم الساق.
حُمَّى خفيفة.
سرعة ورفرفة ضربات القلب.
ضيق النفَس عند الاستلقاء.
الإرهاق أو الشعور العام بالضعف أو التعب.
الأسباب
استجابة الجهاز المناعي بعد تضرر القلب.
الإصابة بعدوى مثل فيروس كورونا.
الاضطرابات الالتهابية.
إصابة القلب أو الصدر.
حالات مَرَضية مزمنة أخرى.
المضاعفات
تراكم السوائل حول القلب.
حدوث تثخُّن وتندّب في بطانة القلب.
الضغط على القلب نتيجة تراكم السوائل (الاندحاس القلبي).
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
11:32 | 2022-11-09
11:00 | 2022-11-09
08:00 | 2022-11-09
05:53 | 2022-11-09
02:58 | 2022-11-09
02:00 | 2022-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website