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صحة
التهاب التأمور.. اضطراب بغشاء القلب يسبب ألماً بالصدر
Lebanon 24
09-11-2022
|
05:00
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التهاب التأمور هو تورم وتهيُّج في الغشاء الرقيق الشبيه بالجيب المحيط بالقلب، عادة ما يسبب ألماً حاداً في الصدر، وقد يشعر المريض به عندما تحتك طبقات التأمور المتهيِّجة ببعضها.
وعادة ما تكون حالات التهاب غشاء التأمور خفيفة وتشفى من تلقاء نفسها، وقد يتضمن العلاج للحالات الأكثر حدة تناول الأدوية، وفي حالات نادرة يتم العلاج بالجراحة.
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وقد يساعد التشخيص المبكر والعلاج في الحد من خطر المضاعفات طويلة الأمد الناتجة عن التهاب التأمور.
الأعراض
السعال.
ألم الصدر.
انتفاخ البطن.
تورُّم الساق.
حُمَّى خفيفة.
سرعة ورفرفة ضربات القلب.
ضيق النفَس عند الاستلقاء.
الإرهاق أو الشعور العام بالضعف أو التعب.
الأسباب
استجابة الجهاز المناعي بعد تضرر القلب.
الإصابة بعدوى مثل فيروس كورونا.
الاضطرابات الالتهابية.
إصابة القلب أو الصدر.
حالات مَرَضية مزمنة أخرى.
المضاعفات
تراكم السوائل حول القلب.
حدوث تثخُّن وتندّب في بطانة القلب.
الضغط على القلب نتيجة تراكم السوائل (الاندحاس القلبي).
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