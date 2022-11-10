19
o
بيروت
20
o
طرابلس
10
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
10
o
بشري
19
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
ثلاث علامات تحذيرية عند "الاستيقاظ" قد تدل على تشخيص مستقبلي للخرف!
Lebanon 24
10-11-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت نتائج علمية جديدة وجود علاقة سببية بين توقف التنفس أثناء النوم ومرض الزهايمر.
ويصف مصطلح الخرف، فقدان الذاكرة والارتباك والتدهور التدريجي في مهارات التفكير. وهذه العيوب ناتجة عن تراكم البروتينات السامة في الدماغ، وكان منع هذا التراكم هو الهدف العلاجي الرئيسي للمرض.
Advertisement
وأكدت دراسة جديدة بقيادة باحثين في جامعة كوينزلاند وجود صلة بين انقطاع النفس الانسدادي النومي وزيادة خطر الإصابة بالخرف.
ووجدت البروفيسور إليزابيث كولسون، من معهد الدماغ وكلية العلوم الطبية الحيوية بالجامعة، وفريقها علاقة سببية بين انخفاض مستويات الأكسجين في الدماغ أثناء النوم ومرض التنكس العصبي.
وقالت كولسون: "تشير التقديرات إلى أن حوالي 50% من كبار السن يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي عندما تنهار عضلات الحلق بشكل متقطع وتسد مجرى الهواء أثناء النوم مما يؤدي إلى توقف وبدء التنفس".
وتتضمن هذه الأعراض الشخير المتكرر واللهاث بحثا عن الهواء وتوقف التنفس الصامت الذي قد يستمر من ثوان إلى دقائق.
ومع ذلك، قد تظهر علامات منبهة أخرى موثوقة عند "الاستيقاظ"، وفقا لموقع WebMD. وتشمل هذه:
• عند الاستيقاظ من النوم وأنت مصاب بألم شديد أو جاف في الحلق.
• صداع الصباح.
• دوار عند الاستيقاظ.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جوزيف أبو فاضل: أعلن لكم بكثير من اللوعة والأسف عن تغيير موقفي السياسي... فما القصة؟
Lebanon 24
جوزيف أبو فاضل: أعلن لكم بكثير من اللوعة والأسف عن تغيير موقفي السياسي... فما القصة؟
07:28 | 2022-11-10
10/11/2022 07:28:21
Lebanon 24
Lebanon 24
وفيق صفا "أقنع" باسيل وانقسام داخل "تكتل لبنان القوي"
Lebanon 24
وفيق صفا "أقنع" باسيل وانقسام داخل "تكتل لبنان القوي"
22:15 | 2022-11-09
09/11/2022 10:15:16
Lebanon 24
Lebanon 24
غادة عون تنتحر أم أنهم انتحروها؟
Lebanon 24
غادة عون تنتحر أم أنهم انتحروها؟
22:57 | 2022-11-09
09/11/2022 10:57:58
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يتعلّق بسحوبات الليرة والدولار.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
خبرٌ يتعلّق بسحوبات الليرة والدولار.. ماذا يجري؟
03:45 | 2022-11-10
10/11/2022 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع في سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع في سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:42 | 2022-11-10
10/11/2022 09:42:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:00 | 2022-11-10
الكشف عن "أسلوب عصري" لخفض ضغط الدم بسرعة!
09:48 | 2022-11-10
لماذا "تيفال" صحية في الطبخ؟
08:00 | 2022-11-10
"الاسبرين"... اليكم بعض المعلومات عنه
06:29 | 2022-11-10
"القاتل الصامت"... علامة واحدة قد تظهر عند المشي ما هي؟
05:00 | 2022-11-10
كم يحتاج الإنسان من المشي يوميا؟
02:15 | 2022-11-10
القهوة قد تحميكم من كورونا... ما صحة هذا الخبر
فيديو
محظوظ ربح وحده ملياري دولار باليانصيب الأميركي.. مهاجر سوري باعه التذكرة (فيديو)
Lebanon 24
محظوظ ربح وحده ملياري دولار باليانصيب الأميركي.. مهاجر سوري باعه التذكرة (فيديو)
05:00 | 2022-11-09
10/11/2022 22:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت شقيقيها.. معلومات تُكشف للمرة الأولى عن كليوباترا وأولادها (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت شقيقيها.. معلومات تُكشف للمرة الأولى عن كليوباترا وأولادها (فيديو)
03:00 | 2022-11-09
10/11/2022 22:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بقمة المناخ في مصر.. رئيس إسرائيل يستشهد بآية قرآنية في كلمته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بقمة المناخ في مصر.. رئيس إسرائيل يستشهد بآية قرآنية في كلمته شاهدوا الفيديو
02:30 | 2022-11-08
10/11/2022 22:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact