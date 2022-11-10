لماذا "تيفال" صحية في الطبخ؟

أوضح وكلاء شركة "تيفال" في لبنان: "شركة هيلا وشركاه للشرق الاوسط"، أنّ "ماركة" "تيفال" الفرنسية تُباع في أهمّ بلدان العالم التي تفرض أعلى المعايير الصحيّة، وذالك منذ اكثر من 60 سنة، وتضمن "تيفال" أنّ كل منتجاتها مصنوعة وفق المبادئ الأخلاقية، في مصانعها وفي مصانع مورديها أيضًا".

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وقال مسؤول شركة هيلا لـ"لبنان 24" إنّ مقالي "تيفال" خالية من "حمض البيرفلوروكتانويك " او الـPFOA وهي مادة كيميائية لا تزال تُستخدم من قبل بعض الشركات المصنعة للمقالي غير اللاصقة، والتي يشتبه في أنّ لها آثارًا صحية سلبية. وأضاف: "تضمن "تيفال"عدم وجود الرصاص والكادميوم في منتجاتها، وتستعمل مادة Polytetrafluoroethylene التي لا تتفاعل مع الطعام، وتمّ إثبات عدم ضررها علميًا من قبل أعلى السلطات الصحية.

وتابع: "في يومنا هذا نجد أنّ المستهلكين يطلبون منتجات صحيّة وآمنة. وبالنسبة إلى "تيفال"، فإن هذا يعني إنتاج منتجات ذات نوعية عالية طويلة العمر تُستخدم في الطبخ الصحيّ.