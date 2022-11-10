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صحة

هذا الخبير حسم الجدل.. إليكم عدد مرات غسيل الشعر الأمثل

Lebanon 24
10-11-2022 | 16:00
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يختلف الأشخاص حول عدد المرات الصحيحة لغسيل الشعر أسبوعياً، إذ لا يزال الجدل مثارا بين خبراء الصحة وعامة الناس.

وكشف خبراء أنه لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع حول عدد المرات التي يجب أن نغسل فيها شعرنا أو ما يمكننا فعله للحفاظ عليه في أيام الراحة.
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فقد يعتمد عدد المرات التي يجب عليك فيها تنظيف خصلات شعرك على عدة عوامل، بما في ذلك نوع الشعر، ومدى دهون فروة رأسك، ومستويات نشاطك.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أنتوني روسي، مساعد طبيب الأمراض الجلدية في مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان في مدينة نيويورك إن غسيل الشعر كثيراً يؤدي إلى جفافه، في حين أن تراكم الزيت بسبب عدم الغسيل بشكل كافٍ يمكن أن يؤدي أيضا إلى رائحة كريهة.

وأوضح روسي أنه يخبر مرضاه عموماً أنه يجب عليهم غسل شعرهم مرة أو مرتين في الأسبوع، بحسب شبكة "سي إن إن".
المصدر: العربية
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