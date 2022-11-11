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صحة

فريق علماء يكشف الحد الأقصى لعمر الإنسان.. لن تصدّقوا الرقم!

Lebanon 24
11-11-2022 | 02:00
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أكدت دراسة أجراها مجموعة من العلماء، أن الحد الأقصى لعمر الإنسان يصل إلى 150 عاما.

وأجرى باحثون من شركة التكنولوجيا الحيوية "Gero" ومقرها في سنغافورة، ومركز "Roswell Park"  للسرطان في بوفالو، دراسة من أجل تحديد العمر بدقة، بحسب موقع "LADBible".
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ولجأ الباحثون إلى الذكاء الاصطناعي في دراستهم من أجل تحليل البيانات الطبية التي تعود لمئات آلاف الأشخاص المتطوعين.

وقال الموقع إنه على مر السنين، ارتفع متوسط العمر المتوقع للإنسان بشكل أعلى، مما يعني أنه يمكننا أن نتوقع أن نعيش حياة أطول وأكثر صحة من تلك التي عاشها أسلافنا.
ويبلغ متوسط العمر المتوقع لشخص ما في المملكة المتحدة الآن أكثر من 80 عاما، أي أكثر من عقد من الزمان عما كان عليه في منتصف القرن العشرين.

ويشير الموقع إلى أن الناس بإمكانهم العيش لفترة أطول مع تقدم الطب، وقد وجدت مجموعة العلماء، أن أطول عمر من المحتمل أن يعيشه أي شخص على الإطلاق هو حوالي 150 عاما.

ومع الأخذ بالاعتبار عوامل العمر والمرض ونمط الحياة، اكتشف الباحثون أن قدرات جسم الإنسان على الإصلاح تتوقف تماما في عمر بين 120-150 عاما. وهذا يعني أن الإنسان لا يمكنه العيش أكثر من 150 عاماً.

وفي الوقت ذاته، يتم اختبار الأدوية التي يمكن أن تحاول إبطاء عملية شيخوخة الجسم والسماح نظريا لشخص ما بالعيش لمدة تصل إلى 200 عام، لكن فكرة أننا جميعًا على وشك أن نعيش حتى 200 عام هي فكرة بعيدة المنال.
 
(عربي 21)
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