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صحة

الأسبرين... هل يقلل من كسور العظام لدى كبار السن؟

Lebanon 24
11-11-2022 | 08:00
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وجد فريق من الباحثين المنتسبين إلى عدة مؤسسات في أستراليا والولايات المتحدة أن تناول الأسبرين يومياً لا يقلل من خطر الإصابة بكسور العظام لدى كبار السن الأصحاء عند وقوع حوادث السقوط.

واقترح الباحثون تفسيراً للفكرة الشائعة التي تقول إن الأسبرين يوفر حماية من كسور العظام، هي أن تناول كبار السن له للوقاية من النوبات القلبية يساعد على الوقاية من السقوط الخطير، وبالتالي تفادي الحوادث من هذا النوع.
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وللوصول إلى هذه النتائج أجرى الباحثون تجربة بمشاركة 16703 من كبار السن يعيشون في مجتمعات التقاعد، وتضمنت التجربة إعطاؤهم جرعة يومية من الأسبرين أو دواء وهمي، وتم التساؤل عن مدى تقليل الأسبرين لخطر الكسر في حوادث السقوط.

ووفق النتائج التي نشرتها دورية "جاما" الطبية، قام الباحثون بمتابعة السجلات الطبية للمشاركين لمدة 4 سنوات، وتبين أن تناول الأسبرين لم يقلل احتمالية حدوث كسور في العظام أثناء الحوادث.
المصدر: 24
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