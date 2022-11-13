تحذير للنساء: لا تشربن القهوة على معدة فارغة

أصدرت معالجة غذائية تحذيرا إلى النساء بعدم شرب القهوة على معدة فارغة، موضحة أن تلك العادة ‏المنتشرة في الصباح تسبب حالة إجهاد شديد، بالإضافة إلى إزعاج هرموني.‏

وقالت أوليفيا هيدلوند عبر فيديو متداول لها على منصة "تيك توك" للفيديوهات: "إذا كنت تشربين القهوة على معدة فارغة، فتوقفي عما تفعلينه لأنك تعبثين بهرموناتك"، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

Advertisement

وأوضحت هيدلوند أن "القهوة ليست حمضية فقط، لذلك فهي صعبة على معدتنا في الصباح، ولكنها تتسبب حرفيا في أن تُدخل أجسامنا في استجابة للتوتر، وتطلق الكورتيزول، وتضعنا في حالة من العصبية".

ووفقا لإختصاصية التغذية، فإن "تلك الاهتزازات والهزات التي يعاني منها الناس هي استجابة للتوتر عند شرب القهوة على معدة خاوية".

ولفتت هيدلوند إلى أنها عندما كانت تشرب عدة أكواب من القهوة على معدة فارغة، فقد كانت تشعر في البداية وكأنها على قمة العالم، لكن بعد ذلك كانت تعاني من مجموعة من حب الشباب الهرموني.

وتنصح خبيرة التغذية، أوليفيا هيدلوند، في الفيديو الخاص بها، بتناول علكات الجيلاتين، والبيض، ومنتجات الألبان النيئة، والتوت، أو بعض الفاكهة، قبل شرب أول فنجان قهوة في اليوم.

ومن أجل موازنة الهرمونات لدى النساء، فإن هيدلوند تنصحهن بمزج 4 أونصات من عصير البرتقال و4 أونصات من عصير الصبار أو ماء جوز الهند والماء وكريم جوز الهند وملح البحر، واستبدال القهوة ببديل مختلف، والتمشية بعد تناول كل وجبة، وكذلك ممارسة التدريبات منخفضة الشدة، مثل المشي واليوغا الساخنة ورفع الأثقال، وتناول الأطعمة منخفضة نسبة السكر في الدم، مثل الفاكهة، في غضون ساعة واحدة من الاستيقاظ.

(سبةتنيك)