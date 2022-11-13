23
o
بيروت
24
o
طرابلس
4
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
4
o
بشري
23
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
نصائح بسيطة للتخلص من التهاب الحلق في الصباح
Lebanon 24
13-11-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يصاحب موسم البرد انتشار حالات الإصابة بالتهاب الحلق. ومن الشائع للغاية أن يستيقظ المرء مصاباً بالتهاب الحلق، ويكون السبب الأكثر شيوعاً لالتهاب الحلق هو عدوى فيروسية، مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا، وفقاً لما نشره موقع Boldsky.
Advertisement
بشكل عام، يحدث الألم في الحلق صباحاً بعد الاستيقاظ من النوم بسبب التقلبات الطبيعية في الإيقاع اليومي عندما يقل إفراز اللعاب أثناء النوم. لكن من المهم ملاحظة أنه إذا كان الشخص يعاني من جفاف الحلق أكثر من المعتاد إلى جانب علامات أخرى، مثل الألم أو صعوبة البلع أو صوت أجش، فربما تكون هناك أسباب كامنة أخرى، ومنها:
1. الجفاف
لا يعمل جسم الشخص بشكل جيد إذا كان لا يشرب كمية كافية من الماء أو يتعرق بشكل مفرط. يمكن أن يحدث الجفاف أيضاً عند تناول الأدوية التي تؤدي إلى زيادة التبول أو فقدان الوزن المائي. وإذا لم يتم شرب كمية كافية من الماء في المساء، فإن الفم يصبح جافاً مما يجعل البلع صعباً.
2. الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم
يحدث الشخير بصوت عالٍ وقوي عندما تسترخي عضلات الحلق، فيهتز الهواء المتدفق عبر القصبة الهوائية الأنسجة المحيطة به. يمكن أن يسبب الشخير التهاب الحلق بسبب الاهتزاز المستمر لمجرى الهواء.
3. التدخين
يعد التدخين سبباً معروفاً لمشاكل الجهاز التنفسي العلوي مثل السعال الجاف ورائحة الفم الكريهة والارتجاع الحمضي بالإضافة إلى الحلق الجاف والمتهيج.
4. الالتهابات الفيروسية
يحدث التهاب الحلق غالباً بسبب الفيروسات التي تسبب العدوى، مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا.
5. البكتيريا
يمكن أن تسبب العديد من أنواع البكتيريا التهاب الحلق بسرعة كبيرة. ويعد أكثر هذه الأنواع شيوعاً هي المكورات العقدية المقيحة.
6. أسباب أخرى
تشمل الأسباب الأخرى للإصابة بالتهاب الحلق الارتجاع الحمضي أو الأورام.
التخلص من التهاب الحلق
يجب مراجعة الطبيب إذا كان الشخص يستيقظ بشكل متكرر مع التهاب الحلق أو إذا استمر التهاب الحلق لمدة تزيد عن أسبوع، فربما يشير ذلك إلى وجود حالة كامنة. اعتماداً على تشخيص الطبيب، بعد إجراء بعض الاختبارات أو مسحة من الحلق، يمكن تطبيق العلاج المناسب.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حول الرواتب.. إليكم ما سيحصل غداً
Lebanon 24
حول الرواتب.. إليكم ما سيحصل غداً
05:15 | 2022-11-14
14/11/2022 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحزن كبير.. الموت يُؤلم فرنجية وعائلته
Lebanon 24
الحزن كبير.. الموت يُؤلم فرنجية وعائلته
14:03 | 2022-11-14
14/11/2022 02:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً
10:03 | 2022-11-14
14/11/2022 10:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-11-14
14/11/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جرى في منطقةٍ لبنانية مُخيف جداً.. هذا ما فعله مسلحون
Lebanon 24
ما جرى في منطقةٍ لبنانية مُخيف جداً.. هذا ما فعله مسلحون
15:29 | 2022-11-14
14/11/2022 03:29:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:32 | 2022-11-15
العلاج السحري للأمراض المزمنة داخل مطبخك!
02:30 | 2022-11-15
هل تعاني من "خشونة الركبة"؟... اليك هذه المعلومات
02:00 | 2022-11-15
مرض السكري... كيف يمكن الوقاية منه؟
23:00 | 2022-11-14
دراسة تربط بين مشاكل السمع في الضوضاء ومخاطر الخرف!
16:00 | 2022-11-14
بعد تجربة طال انتظارها.. "خبر سيء" بشأن عقار لعلاج ألزهايمر
14:00 | 2022-11-14
هذه الأطعمة تسبب الإدمان تماماً مثل السجائر!
فيديو
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
15/11/2022 11:55:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
15/11/2022 11:55:02
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة معروضة للبيع بسعر سيارة مستعملة! (فيديو)
Lebanon 24
طائرة معروضة للبيع بسعر سيارة مستعملة! (فيديو)
02:00 | 2022-11-12
15/11/2022 11:55:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact