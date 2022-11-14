Advertisement

صحة

"كوفيد 19"... هل سيصبح مرضا موسميا؟

Lebanon 24
14-11-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1010413-638040028177806629.jpg
Doc-P-1010413-638040028177806629.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن عالم الفيروسات ألكسندر لوكاشيف، العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، أن نتائج ثلاثة أعوام من مراقبة العدوى، ستكشف العوامل التي تسمح باعتبار "كوفيد" مرضا موسميا.

ويقول لوكاشيف، ردا على سؤال حول العوامل التي ستسمح باعتبار "كوفيد-19" مرضا موسميا: "إذا لاحظنا خلال الأعوام الثلاثة من المتابعة استقرارا موسميا معينا، لم نلاحظه إلى الآن، عندها يمكن الحديث عن هذا الأمر".
Advertisement

ويضيف، حاليا جميع موجات "كوفيد-19" ترتبط بظهور طفرة أو متغير للفيروس التاجي المستجد. لذلك لا يتمكن الخبراء من التنبؤ بأي فعالية ستعود للتفشي في المستقبل.

ويقول: "الموسمية مفهوم نسبي. وعلى أية حال، أنا أتوقع أن يصبح "كوفيد-19" مرضا موسميا في المستقبل. ولكن كيف ستكون هذه الموسمية - موسم واحد في السنة أو موسمين، وفي أي أشهر، وهل سيكون سنويا أم لا. من الصعب تحديد هذه الأمور الآن. ولكن هذا سيناريو محتمل جدا".
"tass"

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:32 | 2022-11-15
02:30 | 2022-11-15
02:00 | 2022-11-15
23:00 | 2022-11-14
16:00 | 2022-11-14
14:00 | 2022-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website