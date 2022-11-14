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صحة
"كوفيد 19"... هل سيصبح مرضا موسميا؟
Lebanon 24
14-11-2022
|
05:00
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أعلن عالم الفيروسات ألكسندر لوكاشيف، العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، أن نتائج ثلاثة أعوام من مراقبة العدوى، ستكشف العوامل التي تسمح باعتبار "كوفيد" مرضا موسميا.
ويقول لوكاشيف، ردا على سؤال حول العوامل التي ستسمح باعتبار "كوفيد-19" مرضا موسميا: "إذا لاحظنا خلال الأعوام الثلاثة من المتابعة استقرارا موسميا معينا، لم نلاحظه إلى الآن، عندها يمكن الحديث عن هذا الأمر".
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ويضيف، حاليا جميع موجات "كوفيد-19" ترتبط بظهور طفرة أو متغير للفيروس التاجي المستجد. لذلك لا يتمكن الخبراء من التنبؤ بأي فعالية ستعود للتفشي في المستقبل.
ويقول: "الموسمية مفهوم نسبي. وعلى أية حال، أنا أتوقع أن يصبح "كوفيد-19" مرضا موسميا في المستقبل. ولكن كيف ستكون هذه الموسمية - موسم واحد في السنة أو موسمين، وفي أي أشهر، وهل سيكون سنويا أم لا. من الصعب تحديد هذه الأمور الآن. ولكن هذا سيناريو محتمل جدا".
"tass"
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