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صحة

كم تحتاج كل فئة عمرية من النوم بهدف الحصول على صحة أفضل؟

Lebanon 24
14-11-2022 | 11:00
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يعد النوم وظيفة جسدية أساسية لكل الأشخاص، مهما اختلفت أعمارهم، حيث يساهم في الحفاظ على الصحة والنشاط والذاكرة والمزاج.

ويحذر خبراء من أن قلة النوم مرتبطة بآثار صحية سلبية، مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسمنة.
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ويقول المتخصصون في مجال الصحة إن تنظيم وقت النوم والاستيقاظ مبكرا هما أفضل الطرق للحفاظ على الصحة الجسدية والعقلية، وفي ما يلي جدول ساعات النوم اللازمة لكلّ فئة عمرية كي يكون أفرادها في صحة جيدة.

- حديثو الولادة (0-3 أشهر): يقول الخبراء إن مدة النوم لدى حديثي الولادة تتراوح بين 14 و17 ساعة يوميا.
- الرضع (4-12 شهرا): تحتاج هذه الفئة ما بين 12 و16 ساعة من النوم كل 24 ساعة.
- الرضع (1-2 سنة): يشير الخبراء إلى أن الرضع يحتاجون من 11 إلى 14 ساعة من النوم يوميا كجزء من النمو الصحي.
- الأطفال (3-5 سنوات): يحتاج الأطفال الصغار أيضا إلى الكثير من النوم، والمدة المنصوح بها هي ما بين 10 و 13 ساعة.
- الأطفال (5-12 سنة): يكفي الطفل في هذه المرحلة العمرية أن يعطي جسمه من 9 إلى 12 ساعات من النوم كل ليلة.
- المراهقون (13-18 سنة): يمكنهم الاستفادة من ما بين 8 و10 من النوم كل ليلة.
- الكبار (18-64 سنة): ينصح أن تحصل هذه الفئة على 7 إلى 9 ساعات من النوم في اليوم.
- الكبار (60 سنة فما فوق): هناك اعتقاد خاطئ وشائع بأن البالغين الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر لا يحتاجون إلى قدر كبير من النوم، لكنهم في الحقيقة يحتاجون أيضا إلى 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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