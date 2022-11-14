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صحة

بعد تجربة طال انتظارها.. "خبر سيء" بشأن عقار لعلاج ألزهايمر

Lebanon 24
14-11-2022 | 16:00
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لم يتمكن عقار تجريبي لشركة "روش" من إظهار قدرته على إبطاء تطور مرض ألزهايمر في تجربتين أجريتا عليه، ليترك المنافستين "بيوجين" و"إيساي" في صدارة سباق تنعقد عليه الآمال لاكتشاف علاج للمرض الذي يسرق الذاكرة.
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وقالت روش، في بيان اليوم الإثنين، إن الدراستين اللتين أجريتا معا لم تصلا إلى الهدف المرجو المتمثل في إثبات أن العقار "جانتيروماب" يمكن أن يحافظ على قدرات مثل التذكر وحل المشكلات والتوجيه والرعاية الشخصية للمرضى في المراحل المبكرة من ألزهايمر.

وأجرت شركة الأدوية السويسرية دراستين متطابقتي التصميم، تضم كل واحدة منهما حوالي 1000 مشارك، تم فحصهم من قبل أطباء على مدى أكثر من عامين. وفي كل دراسة، تم اختيار المتطوعين بشكل عشوائي بحيث يتلقى بعضهم عقار جانتيروماب والبعض الآخر دواء وهميا.

وقالت الشركة، في بيان، إن العقار ارتبط بانخفاض نسبي في تدهور الأعراض بنحو 8 بالمئة في إحدى الدراستين و6 بالمئة في الدراسة الأخرى عند المقارنة بين من تلقوا العقار ومن تم إعطاؤهم عقارا وهميا، لكنها أضافت أن هذه النتائج لا يُعتد بها من الناحية الإحصائية.
 
(سكاي نيوز عربية) 
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