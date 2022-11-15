19
o
بيروت
21
o
طرابلس
6
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
6
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
جسيمات في الهواء قد تسبب سكتات قلبية مباغتة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
15-11-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسة حديثة أن جسيمات تنتشر في الهواء بسبب الثلوت يمكن أن تؤدي إلى حدوث سكتات قلبية مباغتة.
وفي التفاصيل درس الباحثون جزيئات أصغر 25 مرة على الأقل من عرض شعرة الإنسان، معروفة باسم جسيمات PM2.5، قطرها 2.5 ميكرومتر، لافتين إلى أن حجمها الصغير يعني أنه يمكن استنشاقها بسهولة، وقد تم ربطها بمجموعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك أمراض المناعة الذاتية.
Advertisement
وتتبعت الدراسة، التي نشرت في مجلة "لانسيت" العلمية البريطانية، مستويات التلوث في سنغافورة وربطتها بأكثر من 18000 حالة تم الإبلاغ عنها من السكتة القلبية. ومن خلال التحليل الإحصائي، ارتبطت 492 حالة بزيادات في تركيزات PM2.5.
في السياق قال عالم الأوبئة، جويل أيك، من كلية الطب Duke-NUS في جامعة سنغافورة الوطنية: "لقد قدمنا أدلة واضحة على وجود ارتباط بين الجسيمات والسكتة القلبية، وهو حدث كارثي غالباً ما يؤدي إلى الموت المفاجئ".
ووفق الباحثين، يمكن أن ينقذ تنظيف هواء المدينة الأرواح ويقلل الضغط على المستشفيات.
فيما أوضح ماركوس أونغ، وهو عالم سريري من كلية الطب في ديوك، أن "هذه الدراسة توفر أدلة قوية على تأثير جودة الهواء على الصحة".
كذلك شدد على أنه "يجب أن تحفز الجهود السياسية والأرضية لإدارة الانبعاثات من المصادر الرئيسية التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة PM2.5 ومنع الضرر المحتمل للصحة العامة".
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمَن يملك دولارات في لبنان.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
لمَن يملك دولارات في لبنان.. إليكم هذا الخبر
14:00 | 2022-11-15
15/11/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة قد تهزّ أوساط مطلوبين في البقاع.. معلومات تكشف الكثير
Lebanon 24
مُفاجأة قد تهزّ أوساط مطلوبين في البقاع.. معلومات تكشف الكثير
14:32 | 2022-11-15
15/11/2022 02:32:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا فيه؟
11:32 | 2022-11-15
15/11/2022 11:32:41
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في عين المريسة وانتشارٌ أمني.. ما القصّة؟
Lebanon 24
توتر في عين المريسة وانتشارٌ أمني.. ما القصّة؟
12:53 | 2022-11-15
15/11/2022 12:53:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته المتداولة عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته المتداولة عصر اليوم
09:49 | 2022-11-15
15/11/2022 09:49:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:30 | 2022-11-16
الانفلونزا الموسمية في أوجها.. تحذيرات ومخاوف من المضادات الحيوية
02:30 | 2022-11-16
الأبوة... هكذا تؤثر على صحة الرجال
02:04 | 2022-11-16
فئة محددة لم يخرق"كورونا"مناعتها... ومعلومات جديدة تكشفها الابحاث
02:00 | 2022-11-16
خصوية الرجل انخفضت 50%... اليكم الاسباب
23:00 | 2022-11-15
مفاجأة سيئة.. جسيمات بالهواء قد تسبب سكتات قلبية مباغتة
16:00 | 2022-11-15
ما هي فوائد الثوم الصحيّة؟
فيديو
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
16/11/2022 11:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
16/11/2022 11:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة معروضة للبيع بسعر سيارة مستعملة! (فيديو)
Lebanon 24
طائرة معروضة للبيع بسعر سيارة مستعملة! (فيديو)
02:00 | 2022-11-12
16/11/2022 11:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact