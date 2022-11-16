المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم.. هذه قائمة بأبرزها

تلعب المعادن دوراً مهمّاً في الحفاظ على صحة الانسان لأنها تساعد في النمو والتطور والحركة وإنتاج الطاقة.. من هنا، سنقدم لكِ لائحة بكافة المعادن الأساسية للجسم.



في أغلب الأحيان، ستجدين الكربون المفعّل في أنظمة تنقية المياه، وهو يعمل على إزالة الملوثات والسموم تماماً من الماء بحيث تحصلين فقط على منتج نقي وغني بالمعادن للمساعدة في دعم حاجز الجلد وتقليل البكتيريا والتحكم في إنتاج الدهون، مما يجعله رائعاً لمن يعانون من بشرة دهنية.

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1- الكربون المفعّلفي أغلب الأحيان، ستجدين الكربون المفعّل في أنظمة تنقية المياه، وهو يعمل على إزالة الملوثات والسموم تماماً من الماء بحيث تحصلين فقط على منتج نقي وغني بالمعادن للمساعدة في دعم حاجز الجلد وتقليل البكتيريا والتحكم في إنتاج الدهون، مما يجعله رائعاً لمن يعانون من بشرة دهنية.

2- المغنيسيوم

المغنيسيوم هو معدن مهم لبنية العظام وقوتها في الجسم، ويلعب دوراً في تنشيط فيتامين د في الكليتين وهو ضروري أيضاً لصحة العظام، وانخفاض خطر الإصابة بهشاشة العظام خاصة لدى النساء بعد انقطاع الطمث. عادة ما تكون الأطعمة الغنية بالألياف تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم ومن هذه الأطعمة البقوليات، والحبوب الكاملة، والخضراوات خاصة البروكلي، والقرع، والخضار الورقية الخضراء، والمكسرات خاصة اللوز. كما ومن الممكن أن يحتاج الأشخاص أحياناً إلى مكملات المغنيسيوم في حال كانت نسب المغنيسيوم في الجسم منخفضة جدّاً.



3- الحديد

يستخدم الجسم الحديد لتكوين الهيموغلوبين الذي يحمل الأكسجين في الدم، ويعتبر من العناصر الغذائية الدقيقة الأساسية، ويحتاجه الجسم لأداء العديد من الوظائف الحيوية، وهو مهم جدّاً للنمو والتطور. وفي أغلب الأوقات يشعر الشخص الذي يعاني من نقص الحديد من التعب المستمر، والإرهاق لذلك عليه زيارة الطبيب فوراً. من أهم مصادر الحديد: اللحوم الحمراء، منتجات الحبوب الكاملة، الخضراوات كالسبانخ والكرنب، البقوليات مثل البازلاء. 3- الحديديستخدم الجسم الحديد لتكوين الهيموغلوبين الذي يحمل الأكسجين في الدم، ويعتبر من العناصر الغذائية الدقيقة الأساسية، ويحتاجه الجسم لأداء العديد من الوظائف الحيوية، وهو مهم جدّاً للنمو والتطور. وفي أغلب الأوقات يشعر الشخص الذي يعاني من نقص الحديد من التعب المستمر، والإرهاق لذلك عليه زيارة الطبيب فوراً. من أهم مصادر الحديد: اللحوم الحمراء، منتجات الحبوب الكاملة، الخضراوات كالسبانخ والكرنب، البقوليات مثل البازلاء.

4- اليود

يُعدّ اليود معدن أساسي لإنتاج وإفراز هرمون الغدة الدرقية، وبالتالي يمكن أن يسبب نقص اليود حدوث اضطرابات الغدة الدرقية منها كسل الغدة الدرقية وتضخمها. من هنا، تنبع أهميّة اتّباع رجيم غنّي باليود الذي يمكنكِ الحصول عليه من خلال: الأعشاب البحريّة، سمك القد، منتجات الألبان، الجوز الأسود، البرقوق.



هذا المعدن الأقل شهرةً بين المعادن الأخرى، ولم يسمع عنه الكثير من الأشخاص على الرغم من أهميّته الكبيرة. يساعد هذا المعدن الجسم على تكسير الدهون، والكربوهيدرات حتى نتمكن من استخدامها في الوظائف الحيوية، هذه العناصر الغذائية هي ما يعمل عليه الدماغ ومعظم الجسم للحصول على الوقود. كما أنه ضروري لانهيار الجلوكوز ويساعد في عمل الأنسولين، مما يساعد على تنظيم مشاكل السكر في الدم. من أبرز مصادر معدن الكرم: البيض، خميرة البيرة، المكسرات، السمك، الجبن، الكبد، الحبوب الكاملة، البطاطا، البروكلي، الشعير، الذرة، العنب.



5- الكرومهذا المعدن الأقل شهرةً بين المعادن الأخرى، ولم يسمع عنه الكثير من الأشخاص على الرغم من أهميّته الكبيرة. يساعد هذا المعدن الجسم على تكسير الدهون، والكربوهيدرات حتى نتمكن من استخدامها في الوظائف الحيوية، هذه العناصر الغذائية هي ما يعمل عليه الدماغ ومعظم الجسم للحصول على الوقود. كما أنه ضروري لانهيار الجلوكوز ويساعد في عمل الأنسولين، مما يساعد على تنظيم مشاكل السكر في الدم. من أبرز مصادر معدن الكرم: البيض، خميرة البيرة، المكسرات، السمك، الجبن، الكبد، الحبوب الكاملة، البطاطا، البروكلي، الشعير، الذرة، العنب.

6- البوتاسيوم

البوتاسيوم معدن أساسي يساعد في تنظيم تقلص العضلات، والحفاظ على صحة الأعصاب ووظيفتها، وتنظيم توازن السوائل، وتعزيز صحة نظام القلب والأوعية الدموية. وإذا كنت تعانين من نقص البوتاسيوم، فقد يؤدي ذلك إلى عدم انتظام ضربات القلب، والتورم، وإفراز الكالسيوم في البول، وارتفاع ضغط الدم. من هنا، من الضروري إدخال البوتاسيوم إلى نظامكِ الغذائي، ومن أهم مصادره: الموز، والبطاطا الحلوة، والبنجر، والسبانخ، والقرنبيط، والتمر.

7- السيلينيوم

السيلينيوم معدن قوي للبشرة والمناعة. يساعد في إنتاج الحمض النووي ويحمي خلايانا من التلف والالتهابات. مثل اليود، فهو يساعد أيضاً على تكاثر هرمونات الغدة الدرقية، مما يؤثر بشكل مباشر على عملية التمثيل الغذائي لدينا أيضاً. يمكنك أن تجدي السيلينيوم في البيض، الأرز البني، الدجاج، الخبز الأبيض، بذور دوار الشمس، الشوفان.

8- الزنك

يحتاج الجسم إلى كميات صغيرة فقط من الزنك. وهو يساعد على إجراء التفاعلات الكيميائية اللازمة، ونمو خلايا جديدة، وتكوين الحمض النووي وبناء البروتينات وشفاء الأنسجة التالفة ودعم صحة الجلد، والحفاظ على نظام مناعي قوي بشكل عام. مصادر الزنك: الفاصوليا، والمكسرات، والحبوب، والبقول، واللحوم الحمراء، والحبوب الكاملة.

9- المنغنيز

هذا المعدن ضروري لمساعدة الجسم على بناء النسيج الضام والعظام، ومساعدة الدم على التجلط بعد الإصابة، وتنظيم الهرمونات الجنسية. كما أنه يساعد في وظائف المخ والجهاز العصبي الطبيعي ويساعدنا على التخلص من الدهون والكربوهيدرات، وامتصاص الكالسيوم بشكل صحيح، وتنظيم نسبة السكر في الدم. يمكنكِ أن تجدي المنغنيز في بعض أنواع المكسرات، الخضروات، الخبز المصنوع من حبوب القمح الكاملة، المأكولات البحرية، البذور، الفواكه مثل الفراولة والأناناس.

10- النحاس

النحاس معدن رئيسي للجمال. هل سمعت عن ببتيدات النحاس؟ فهو لا يساعد أجسامنا على تكوين خلايا الدم الحمراء ويدعم استجابتنا المناعية فحسب، بل يعمل أيضاً كمضاد للأكسدة، ويمنع تلف الخلايا من الجذور الحرة، ويساعدنا على إنتاج الكولاجين.



11- الصوديوم

يساعد الصوديوم في تقلّص العضلات وتوازن السوائل في الجسم. ويُعدّ الملح المصدر الأساسي للصوديوم الذي يحصل عليه الجسم من المواد الغذائية، كما يضاف الصوديوم إلى الأغذية المصنعة والمحفوظة. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فقد يؤدي استهلاك قدر أكبر من اللازم من الملح إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وزيادة الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، لذلك توصي بتقليل استهلاكه إلى أقل من 5 غرامات يوميّاً.



12- التورمالين الرمادي

ينتج التورمالين الرمادي علميّاً شحنة كهربائية تساعد في تعزيز إنتاج الكولاجين المفيد للبشرة. لا يمكنكِ الحصول على هذا المعدن من خلال الطعام أو المكملات الغذائية، بل إنه موجود في كريمات العناية بالبشرة.



13- الكاولين

طين الكاولين أو طين الصين هو الأكثر رقة بين جميع أنواع الطين الأخرى المستخدمة في العناية بالبشرة. ينشأ اسم Kaolin من Kaoling، وهو تل في الصين. يستخدم هذا الطين في الغالب لصنع الخزف وأيضاً كعلاج للإسهال. طين الكاولين أبيض اللون ذو ملمس ناعم جداً. إنه غني بالكاولينيت، وهو نوع من المعادن. على الرغم من أنه عادة ما يكون أبيض، إلا أنه قد يأتي بألوان مختلفة (بشكل أساسي زهري واخضر)، وهذا يتوقف على نوع المعادن الأخرى الموجودة في ذلك الطين. في المقابل، كلما ازداد بياض الطين، كلما كان أفضل وأكثر نقاءً.