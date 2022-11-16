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صحة

علامات غير واضحة لمشكلات في القلب... إكتشفوها!

Lebanon 24
16-11-2022 | 14:00
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أعلن البروفيسور فيليب بالييف، أخصائي أمراض القلب، عضو مراسل في أكاديمية العلوم الروسية، أن التعب أثناء النشاط البدني المعتاد، وظهور الوذمة في القدمين، قد تشير إلى مشكلات في القلب.


ووفقاً له، يمكن أن يشير ضعف تحمل التمارين الرياضية، إلى مشكلات في القلب، وخاصّة إذا شعر الشخص بالتعب سريعاً من أداء نفس التمارين الرياضية، التي لم تسبب له أي إزعاج في السابق.
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ويقول: "المشي السريع أو صعود الدرج مثلاً. فإذا كان الشخص يصعد إلى الطابق الخامس بهدوء ودون أن يشعر بالتعب، والآن لا يمكنه الصعود إلا بعد أن يأخذ قسطا من الراحة على الطابق الثالث، فإن هذا أمر مقلق ويجب استشارة الطبيب". ويضيف، والعلامة الثانية، هي ظهور الوذمة على الساقين.


ويشير الى انه "إذا لاحظ الشخص أنه أصبح من الصعب ارتداء نفس الحذاء المعتاد، لأنه أصبح ضيقا. فإن هذه علامة ليست محددة، ولكن تورم الساقين غالبا ما يكون مرتبطا بعمل القلب".


ويضيف البروفيسور، يمكن أن تشير ما يسمى بـ "مرض واجهة المتاجر"، إلى مشكلات في القلب، موضحاً انه "عندما يبدأ الشخص بالتوقف أمام واجهات المتاجر باستمرار، يطلق على هذه الحالة "مرض واجهات المتاجر" وهذا في الواقع قد يشير إلى تصلب شرايين الأطراف السفلى، الذي يسبب الألم في القدمين، ما يضطر الشخص إلى التوقف للراحة، متظاهرا بأنه يتفرج على المعروضات، لكي لا يثير اهتمام الآخرين".
 
المصدر: روسيا اليوم
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