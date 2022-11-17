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صحة

توقّفوا فوراً عن تناول الوجبات السريعة... هذه أبرز أضرارها

Lebanon 24
17-11-2022 | 14:00
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صحيح أن الوجبات السريعة سهلة التحضير ولذيذة المذاق الّا ان تناولها يرتبط بعدد من المخاطر الصحية، لذا، عادة ما يوصي المتخصّصون بتجنبها قدر الإمكان... فما أهم أضرار الوجبات السريعة؟


تحتوي هذه الوجبات على السكريات والدهون المشبعة، والمواد الحافظة والنكهات، والتي ترتبط عند تناولها بانتظام مع مشاكل خطيرة، مثل: أمراض القلب، والسكري، والسرطان.
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ومن أبرز أضرار الوجبات السريعة الأخرى:

زيادة الوزن والسمنة
الإدمان
مشاكل في الكبد
أمراض القلب والأوعية الدموية
تأثير سلبي على البيئة
المصدر: الفن - لبنان 24
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