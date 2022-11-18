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صحة

هذه الأعراض قد تنبئ بالإصابة بالنوبة القلبية قبل شهر.. ما هي؟

Lebanon 24
18-11-2022 | 14:00
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تعتبر النوبة القلبية حالة طبية طارئة وخطيرة وعادة ما تظهر أعراضها بسرعة، إلا أن أبحاثاً أظهرت أن هناك بعض الأعراض التي يمكن أن تحدث قبل شهر من حدوث النوبة القلبية.

والأعراض الأكثر شيوعا هي:
- اضطرابات النوم
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- ضيق في التنفس
- عسر الهضم
- القلق
- ثقل أو ضعف في الأطراف
- فقدان الشهية

وأوضحت الدكتورة أنوشكا باتشافا، أن الأعراض المعتادة تشمل ألم وضيق وثقل، مما قد يشير إلى أن عضلة القلب لا تتلقى ما يكفي من الدم.

وأضافت باتشافا لـ"ذا صن" أن "الأعراض الأخرى لأمراض القلب والأوعية الدموية قد تكون ضيق التنفس وخفقان القلب، وهذا يمكن أن يؤدي إلى القلق والتعرق والدوخة والشعور بالإغماء، فضلا عن التعب، كلها مؤشرات على أن الجسم لا يحصل على ما يكفي من الأوكسجين".

وأكملت قائلة: "من الممكن أيضا أن يعاني الفرد من تورم الأطراف، يمكن أن تتحول إلى اللون الأزرق مما قد يكون علامة محتملة على الإصابة بنوبة قلبية".

وأوضحت باتشافا أنه في حين أن ألم الصدر هو أكثر الأعراض شيوعا، إلا أن أعراضا أخرى مثل ضيق التنفس، وآلام الظهر أو الفك يمكن أن تحدث أيضا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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