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صحة

تحذيرٌ جديد بشأن التدخين.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
18-11-2022 | 23:00
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حذر المركز الاتحادي للتوعية الصحية من أن التدخين يرفع خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)؛ حيث تتضيق المسالك التنفسية، مما يؤدي إلى السعال المزمن وزيادة إفرازات البلغم وضيق التنفس.
وشدد المركز الألماني على ضرورة أخذ هذه الأعراض على محمل الجد واستشارة الطبيب على وجه السرعة؛ نظراً لأن الانسداد الرئوي المزمن يمكن أن يؤدي إلى تلف الرئة.
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ويتم علاج الانسداد الرئوي المزمن بواسطة الأدوية الموسعة للشعب الهوائية والأدوية المثبطة للالتهابات والعلاج الطبيعي وتمارين التنفس والعلاج بالأكسجين.
وفي الحالات الخطيرة، يمكن اللجوء إلى الجراحة مثل زراعة الرئة. وللوقاية من الانسداد الرئوي المزمن ينبغي الإقلاع عن التدخين.
 
 
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