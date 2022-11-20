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صحة

أعراضه تشبه الإنفلونزا وكورونا.. فيروس غريب يثير قلقا ورعبا وهذه قصته الكاملة

Lebanon 24
20-11-2022 | 02:00
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بشكل مرعب انتشر فيروس غريب في مصر أثار قلقا كبيرا ومخاوف بعد إصابته للعديد من المواطنين والأطفال وخاصة في المدارس ما دفع وزارة التعليم للتحذير منه ونصح أولياء الأمور بالالتزام واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

 

وظهر في مصر خلال الأيام الماضية الفيروس المخلوي التنفسي وأعراضه تشبه الإنفلونزا وكورونا وأصاب عددا من الأطفال بنوبات سعال شديدة وسخونة وارتفاع متقطع في درجات الحرارة وضيق في التنفس.

 

ونصحت وزارة التعليم أولياء الأمور باتخاذ الإجراءات الطبية والوقائية لأطفالهم فور ظهور الأعراض عليهم، كما وجهت بالتيسير على المتغيبين ممن لديهم عذر طبي مرتبط بإصابتهم.

 

وكشفت الوزارة أنه يوجد تنسيق مع وزارة الصحة بشأن فحص الطلاب وعزلهم ومتابعتهم داخل الفصول، مشيرة إلى أنه عند ظهور أي أعراض لأي طالب يتم إخطار أسرته وإبقاؤه في المنزل حتى شفائه تمامًا.

 

وطالبت الوزارة المدارس بتطهير الفصول الدراسية و إلزام الطلاب بارتداء الكمامة للوقاية من الفيروس.

 

من جانبه كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، إن الفيروس يندرج ضمن مجموعة من الفيروسات التنفسية، وهى مجموعة كبيرة جدا تصل إلى حوالي من 20 إلى 30 نوعًا، مضيفا في حديث "للعربية" أن الفيروسات التنفسية تؤدي لأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا.

 

وذكر أن أعراض الإصابة بالفيروس تتضمن ارتفاعاً في الحرارة، وضيقاً بالصدر، وكحة، والتهابا وآلاما بالحلق، مضيفا أنه فيروس قديم وليس وباء، كما ليس له مضاعفات خطيرة ويعالج مثل الإنفلونزا.

(العربية)

 

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