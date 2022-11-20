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صحة

إذا كنتم تريدون إنقاص وزنكم.. إليكم أفضل الأوقات لتناول الوجبات

Lebanon 24
20-11-2022 | 08:00
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أعلنت دراسة جديدة أن الوقت الذي نتناول فيه وجباتنا خلال اليوم له التأثير الكبير على وزننا، كاشفة عن أفضل الأوقات لتناول الوجبات، خاصة إذا كنت تريدين إنقاص الوزن.

 

واكد تقرير لمجلة "فام أكتيال" الفرنسية، ان الصيام المتقطّع طريقة جيدة للغاية لفقدان الوزن الزائد. والمبدأ يقوم أولاً على حرمان نفسك طواعية من الطعام لعدة ساعات متتالية، ولتتأكد من فعالية هذه الطريقة أجرى باحثون من جامعة ألاباما في برمنغهام (الولايات المتحدة) دراسة جديدة نشرت نتائجها في مجلة JAMA Internal Medicine، حيث تم تجنيد مجموعة من 90 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 25 و75 عاما، وجميعهم يعانون من السمنة، في هذه التجربة السريرية العشوائية التي استمرت أربعة عشر أسبوعا، وكان الهدف هو مقارنة ما إذا كان "النظام الغذائي المقيَّد بالوقت"، أي خلال فترة تتراوح من 7 صباحا إلى 3 مساء، يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن بسرعة أكبر من الأكل على مدى اثنتي عشرة ساعة أو أكثر.

 

وأكد العلماء ان "تناول الفطور في وقت مبكّر مع تقييد الوقت، نظام فعّال لفقدان الوزن، حيث ساعد النظام المشاركين على فقدان 6.3 كيلوغرامات في المتوسط، مقابل 4 كيلوغرامات في النظام الغذائي غير الخاضع للقيود. أما، بالنسبة لفقدان دهون الجسم، كانت النتائج أقل أهمية بكثير".

 

ولاحظ الباحثون أيضا ضغط دم المشاركين ومستويات الغلوكوز في الدم وحتى معدل ضربات القلب، وتبين ان الأشخاص الذين تناولوا الطعام ما بين الساعة 7 صباحا و3 مساءً، شهدوا تحسّنا ملحوظا في ضغط الدم الانبساطي وبعض اضطرابات المزاج لديهم.

(لها)

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