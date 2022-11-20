19
o
بيروت
21
o
طرابلس
-2
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
-2
o
بشري
19
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
الأيروبك يحرم خلايا السرطان من الطاقة.. هذه آخر الدراسات
Lebanon 24
20-11-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت دراسة حديثة إن تمارين الأيروبك بكثافة تزيد استهلاك الجسم للغلوكوز، ويعتقد الباحثون أن ذلك يقلل توفر الطاقة اللازمة لنمو الأورام.
ووفق موقع "مديكال نيوز توداي"، تقلل أنشطة الأيروبك المكثفة نمو بعض أنواع الأورام بنسبة تصل إلى 72%، مثل سرطان الغدد الليمفاوية، والرئة، والكبد، وتوفروقاية جيدة ضد سرطانات الثدي، والبروستاتا، والقولون، والمستقيم.
Advertisement
وقالت الدكتورة إريكا ريس بونيا من جمعية السرطان الأمريكية: "ببساطة التمرين يعيد برمجة أعضائنا لتطلب المزيد من العناصر الغذائية، ويمكن لأعضاء المتمرنين أن تتفوق بسهولة على الخلايا السرطانية".
وقالت نتائج الدراسة إن من 24 إلى 30 دقيقة من النشاط البدني القوي أو المكثف تكفي لتوفير الوقاية عبر آلية "يزيد فيها استهلاك الغلوكوز من الأعضاء الداخلية، ما يعني توفير طاقة أقل للورم".
وقامت الدراسة على أساس دراسات الخلية لنماذج حيوانية، وتحليل بيانات أكثر من 623 ألف مصاب بالسرطان في الولايات المتحدة.
Advertisement
الأكثر قراءة
لمتابعة كأس العالم مجاناً في لبنان.. شاهدوا هذه القناة في منازلكم
Lebanon 24
لمتابعة كأس العالم مجاناً في لبنان.. شاهدوا هذه القناة في منازلكم
12:03 | 2022-11-20
20/11/2022 12:03:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إقفاله لسنتين.. فندق شهير يعيد فتح أبوابه في بيروت
Lebanon 24
بعد إقفاله لسنتين.. فندق شهير يعيد فتح أبوابه في بيروت
02:15 | 2022-11-20
20/11/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان يحلّ مجلس إدارة مصرفين: حان زمن تصفية المصارف العاجزة؟
Lebanon 24
مصرف لبنان يحلّ مجلس إدارة مصرفين: حان زمن تصفية المصارف العاجزة؟
05:00 | 2022-11-20
20/11/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص وتكسير صحون.. نادين الراسي "مولعتا" في إحدى السهرات شاهدوا الصور
Lebanon 24
رقص وتكسير صحون.. نادين الراسي "مولعتا" في إحدى السهرات شاهدوا الصور
00:34 | 2022-11-20
20/11/2022 12:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض في السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
الدولار ينخفض في السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً
09:40 | 2022-11-20
20/11/2022 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2022-11-20
تسعون للتخلص من دهون البطن؟ اليكم هذه النصائح
14:00 | 2022-11-20
هذا الشتاء... هكذا ستتمكّنون من تجنّب الإصابة بالإنفلونزا
11:00 | 2022-11-20
علاج ثوريّ لالتهاب المسالك البولية... اليكم عقار "الشفاء السريع"
08:00 | 2022-11-20
إذا كنتم تريدون إنقاص وزنكم.. إليكم أفضل الأوقات لتناول الوجبات
05:00 | 2022-11-20
خصوبة الرجال في خطر.. دراسة تكشف
02:00 | 2022-11-20
أعراضه تشبه الإنفلونزا وكورونا.. فيروس غريب يثير قلقا ورعبا وهذه قصته الكاملة
فيديو
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
Lebanon 24
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
09:41 | 2022-11-20
21/11/2022 07:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
21/11/2022 07:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
21/11/2022 07:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact