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صحة

أغذية تساعد في تعزيز المناعة... ما هي؟

Lebanon 24
21-11-2022 | 02:00
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أوصت الطبيبة الروسية إيلينا باريتسكايا أخصائية أمراض الحساسية والمناعة والأطفال، بتناول التوت والمأكولات البحرية لتقوية المناعة وتجديد احتياطيات اليود في الجسم.

وأدرجت باريتسكايا، الأغذية التي ستساعد في تجديد إحتياطيات اليود في الجسم وتقوية جهاز المناعة.
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ووفقا لها، مع نقص اليود، يعاني الجسم كله وخاصة الأطفال، يكون النمو والتطور مضطربا، وعند البالغين، ينخفض مستوى الحماية المناعية والقدرة على العمل ويمكن أن يؤدي النقص المطول في اليود إلى تكوين تضخم الغدة الدرقية وسماكة الرقبة ويزيد من خطر الإصابة بالأورام.

ووفقا للطبيبة، فإن التوت البري والفراولة والخوخ والسمك والتونة والديك الرومي والبطاطس ذات القشرة والفاصوليا البيضاء والأعشاب البحرية ستؤدي وظيفة ممتازة في تشبع الجسم باليود.

وأشارت إلى أن كل هذه المنتجات هي مصدر ممتاز لليود والفيتامينات الأخرى ويمكن تحديد نقص اليود في الجسم من خلال الإنتباه إلى العديد من الأعراض، وتشمل هذه الخمول والنعاس، وعدم إنتظام ضربات القلب، وإرتفاع الضغط، وعدم الراحة وضيق في الصدر، والصداع، وإنخفاض الشهية، ومشاكل في الشعر والأظافر، وضعف الإنتباه، والحساسية لتغيرات الطقس."نوفوستي" 


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