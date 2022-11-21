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صحة

دراسة جديدة تكشف فائدة رائعة للعسل الطبيعي

Lebanon 24
21-11-2022 | 23:00
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قال باحثون في جامعة تورنتو الكندية إن العسل يحسن صحة القلب والأوعية الدموية، بما فيها مستويات السكر في الدم والكولسترول، خاصة إذا كان خاماً ومن أزهار واحدة.
وراجع الباحثون منهجية وتحليل تجارب سريرية على العسل، ووجدوا أنه يخفض الغلوكوز في الدم، والكولسترول الكلي والكولسترول الضار، والدهون الثلاثية، علامة على مرض الكبد الدهني.
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ونُشرت الدراسة في دورية "نيوترشن ريفيوز"، وشملت 18 تجربة على أكثر من 1100 مشارك. وأنتج العسل باستمرار تأثيرات محايدة أو مفيدة، سواءً خاماً أو معالجاً ومصدر الأزهار وكميتها.
وكان متوسط الجرعة اليومية من العسل في التجارب 40 غراماً، أو حوالي ملعقتين كبيرتين، ومتوسط طول التجارب 8 أسابيع.
وأظهر العسل الخام العديد من الآثار المفيدة في التجارب، والعسل من مصادر واحدة من الأزهار مثل Robinia الذي يسوق باسم عسل الأكاسيا.
 
وفي السياق، قال جون سيفنبيبر الباحث الرئيسي في الدراسة: "تظهر هذه النتائج أنه يجب التوقف عند تصنيف العسل سكر مجانياً أو مضافاً في الإرشادات الغذائية".
من جهته، قال توسيف خان الباحث المشارك على الدراسة: "هذه النتائج مفاجئة، لأن العسل يحتوي على حوالي 80% من السكر. لكنه أيضاً عبارة عن تركيبة معقدة من السكريات الشائعة والنادرة والبروتينات والأحماض العضوية والمركبات النشطة بيولوجياً المفيدة صحياً".
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