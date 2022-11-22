حمى الأطفال.. متى يجب استشارة الطبيب؟

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لفت طبيب الأطفال الألماني ياكوب ماسكه إلى ان الحمى من المتاعب الصحية الشائعة لدى الأطفال، خاصة في الشتاء، مشيراً إلى أنها ليست سيئة في البداية لأنها ردّ فعل دفاعي طبيعي للجسم على العدوى.وأضاف ماسكه أنها تستلزم استشارة الطبيب عند:- استمرار الحمى لمدة تزيد عن يوم.- استمرارها رغم تناول الأدوية الخافضة للحرارة مثل الأدوية المحتوية على الباراسيتامول والإيبوبروفين، وبتدابير أخرى لخفض الحرارة المرتفعة مثل الكمادات الباردة والراحة في الفراش.- ظهور أعراض مثل القيء والإسهال وآلام البطن والطفح الجلدي والتشنجات.كما نبّه من ان الحمى قد تشير إلى أمراض عدة مثل التهاب الأذن الوسطى، الالتهاب الرئوي، التهاب السحايا، أمراض الروماتيزم وتسمم الدم.