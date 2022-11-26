Advertisement

صحة

اكثروا منها.. هذه الخضار تحارب السرطان والسكري والزهايمر

Lebanon 24
26-11-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1014342-638050234491263037.png
Doc-P-1014342-638050234491263037.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بالإضافة لفوائده المذهلة على الصحة، كشفت تقارير صحية أن الفطر سيكون الطعام الخارق في المستقبل.

 

كما من المتوقع أن ترتفع مبيعاته وتزداد شعبية المكملات الغذائية والمستخلصات والمشروبات المصنوعة من الفطر، مع ارتفاع الوعي باستخداماته للصحة.

 

وذكر تقرير من سلسلة متاجر "هولاند آند باريت" الصحية، أن الفطر يساعد في درء الأمراض الخطيرة، بما في ذلك السرطان والسكري ومرض الزهايمر، وفق ما نشرته صحيفة "ذا صن".

 

كما جاء في التقرير الذي حدد اتجاهات الصحة للعام المقبل، أن الفطر تصدر القائمة بسبب الشعبية المتزايدة للأنظمة الغذائية النباتية التي تعتبر بديلاً هامًا للحوم.

 

ويعرف الفطر بأنه مليء بالبروتينات والفيتامينات ويوفر الكثير من العناصر الغذائية المهمة للجسم مثل فيتامين D والمغذيات الدقيقة، التي نادرًا ما يحصل عليها الجسم، دون زيادة السعرات الحرارية أو الدهون أو الصوديوم.

 

كما بينت دراسات سابقة بتأثيره في محاربة الخلايا السرطانية، وخصائصه المضادة للأكسدة وللالتهاب، وهو أيضًا مصدر لفيتامينات B، وتعزيز المناعة.

(العربية)

 

 

Advertisement
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
08:00 | 2022-11-26
05:00 | 2022-11-26
23:00 | 2022-11-25
16:00 | 2022-11-25
14:00 | 2022-11-25
12:00 | 2022-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website