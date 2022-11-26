هذه الأطعمة تغنيك عن مشروبات الطاقة

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يلجأ الكثير من الأشخاص إلى مشروبات الطاقة، على أمل تزويد أجسادهم بكميات مناسبة من الطاقة، سواء كان ذلك بهدف ممارسة نشاط معين، أو للقضاء على التعب الذي يشعرون به. فيما يعمد آخرون إلى تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل: القهوة والنسكافيه، ويكثرون منها على أمل البقاء بحالة يقظة تامة، وفق اعتقادهم.صحيح أن هذه المشروبات تمد الإنسان بالطاقة لفترات محددة، لكنها عالية المخاطر بنفس الوقت، وتؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان، خاصة إذا أفرط فيها، كونها تمتلك قدرة على زيادة نبضات القلب ورفع ضغط الدم.ولكن ما رأيك بوصفات طعام صحية وطبيعية تمدك بالطاقة والصحة بذات الوقت، وتغنيك عن كل تلك المشروبات.إليكم هذه المواد الغذائية والوجبات، التي ستعوضكم عن تلك المشروبات الضارة، وفقا لـ"زهرة الخليج":- التمر:هل تعلم أن حفنة من التمر وسط النهار ستغنيك بشكل تام عن مشروبات الطاقة والقهوة، فهو مليء بالسكريات الطبيعية والفيتامينات والألياف والمعادن، ومضادات الأكسدة.- الشوفان:يعد الشوفان من الأغذية المليئة بالطاقة، بسبب احتوائه على الكربوهيدرات المعقدة، ما يمنح متناوله شعوراً بالنشاط لفترات طويلة.كما أن الشوفان يعد مصدراً رئيسياً لفيتامين ب، المسؤول عن تحويل الطعام إلى طاقة، إضافة لكونه يحفز إنتاج السيروتونين، الذي يمكن أن يساعد في تقليل الإجهاد.- البيض:يصف خبراء التغذية البيض بأنه أكثر الأطعمة القادرة على مد الإنسان بالطاقة، بسبب الأحماض الأمينية الأساسية الموجودة به، كما أنه مليء بفيتامين ب، وكذلك الدهون الصحية الأساسية.وعدا ذلك كله إن البيض يؤمن وجود مادة الكولين، التي لها دور كبير في تنشيط العضلات.- الدجاج:لطالما وصف الدجاج المنزوع الجلد بكونه مصدراً للبروتينات الخالية من الدهون، ويعد من الوجبات الخفيفة التي تزود الإنسان باحتياجاته الغذائية شبه الكاملة، ما يجعله مستمراً في حالة النشاط، ويبتعد عن الكسل والخمول.- الزبادي:الزبادي مليء باللاكتوز والجلاكتوز، اللذين يتحولان إلى طاقة فور تفكيكهما، ما يمنح الجسم شعوراً كبيراً بالنشاط، كما أن له دوراً كبيراً في تعزيز صحة الجسم، من خلال تقوية مناعته، إضافة إلى تحسين الهضم ما يعني امتصاص المزيد من المواد الغذائية الموفرة للطاقة.