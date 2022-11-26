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صحة
انتم تتناولون الشوكولاتة بالطريقة الخاطئة.. هذا ما لا تعرفونه!
Lebanon 24
26-11-2022
|
08:51
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كشفت خبيرة تغذية عن مجموعة "الأخطاء" التي يرتكبها الناس عند تناولهم الشوكولاتة، وعلى رأسها تخزين هذه الحلوى في الثلاجة.
وأوضحت ناتالي أليبراندي، أن هناك أشياء يجب عدم القيام بها عند تناول الشوكولاتة، مشيرة في الوقت نفسه إلى خطوات تزيد من "متعة المذاق الحلو".
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لا تخزن الشوكولاتة في الثلاجة
درجة الحرارة المثلى لتخزين الشوكولاتة هي 18 درجة مئوية. وإذا كانت تفتقر إلى "الحدة" عند كسرها، أو إذا تفتت أو ذابت بسرعة كبيرة في أصابعك، فهذا يعني انه تمّ تخزينها بشكل خاطئ.
لا تتناولها في وقت متأخر
الساعة 11 صباحا هي أفضل وقت لتناول الشوكولاتة، حيث يحتوي الكاكاو على مادة الكافيين والسكر، مما يعطيك انتعاشا قبل الغداء، وفق أليبراندي.
لا تمضغ الشوكولاتة
وفقا لخبراء التغذية، فإن مضغ الشوكولاتة سيحد من "مدة التجربة الحسية". بدلا من ذلك، يجب أن تترك قطعا صغيرة تذوب في الفم، حتى تتطور النكهات، مما يمنحك تجربة أكثر متعة.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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