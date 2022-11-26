انتم تتناولون الشوكولاتة بالطريقة الخاطئة.. هذا ما لا تعرفونه!

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كشفت خبيرة تغذية عن مجموعة "الأخطاء" التي يرتكبها الناس عند تناولهم الشوكولاتة، وعلى رأسها تخزين هذه الحلوى في الثلاجة.وأوضحت ناتالي أليبراندي، أن هناك أشياء يجب عدم القيام بها عند تناول الشوكولاتة، مشيرة في الوقت نفسه إلى خطوات تزيد من "متعة المذاق الحلو".درجة الحرارة المثلى لتخزين الشوكولاتة هي 18 درجة مئوية. وإذا كانت تفتقر إلى "الحدة" عند كسرها، أو إذا تفتت أو ذابت بسرعة كبيرة في أصابعك، فهذا يعني انه تمّ تخزينها بشكل خاطئ.الساعة 11 صباحا هي أفضل وقت لتناول الشوكولاتة، حيث يحتوي الكاكاو على مادة الكافيين والسكر، مما يعطيك انتعاشا قبل الغداء، وفق أليبراندي.وفقا لخبراء التغذية، فإن مضغ الشوكولاتة سيحد من "مدة التجربة الحسية". بدلا من ذلك، يجب أن تترك قطعا صغيرة تذوب في الفم، حتى تتطور النكهات، مما يمنحك تجربة أكثر متعة.