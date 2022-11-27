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صحة

أفضل الأغذية لتنشيط الذاكرة... تعرفوا عليها

Lebanon 24
27-11-2022 | 02:00
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أوصى الأخصائي الروسي الطبيب، ميخائيل ليبيديف، بإضافة إلى النظام الغذائي الخضار الورقية التي تساعد في تحسين الذاكرة، بما في ذلك الأغذية التي تحتوي على أوميغا 3 وأحماض دهنية أساسية.

وقال الطبيب الخبير في مركز التشخيص الجزيئي التابع لمعهد الأبحاث المركزي لعلم الأوبئة، إنه من خلال إضافة خمسة أطعمة إلى النظام الغذائي، يمكن تحسين الذاكرة والتركيز والصحة العامة.
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وحدد الطبيب المتخصص خمسة منتجات من شأنها زيادة كفاءة النشاط الفكري: "أول ما يجب إضافته إلى النظام الغذائي هو الخضار الورقية الخضراء: الخس ، السبانخ ، النعناع وغيرها، بحيث تحتوي هذه الخضروات على فيتامينات ب وفيتامين ك وبروفيتامين أ وحمض الفوليك، وذكر أن التغذية المنتظمة للجسم بهذه الفيتامينات ستعمل على تحسين الذاكرة وتقليل مخاطر السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري".

وتحتوي الخضروات الورقية على كمية من الفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية المقاومة للأمراض كما أنها أحد المسببات الهامة لفقدان الوزن لانها تعطي الشعور بالشبع وتساعدك على التحكم في الجوع كما يمكن للألياف خفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم وتساعد على تخفيف تقلبات السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص الكربوهيدرات في مجرى الدم بعد الوجبات وهذا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

وأضاف الخبير أنه: "من الضروري وضع الأسماك الدهنية في النظام الغذائي بحيث تحتوي على دهون أوميغا 3 وأحماض دهنية أساسية تمنع تطور تصلب الشرايين وتساعد كمية معتدلة من الأسماك، مثل السلمون أو السلمون الوردي في النظام الغذائي، على إبطاء التدهور العقلي المرتبط بالعمر".

وذكر الطبيب، ثمرة التوت وقال: "التوت غني بالأصباغ النباتية الطبيعية التي تساعد على تحسين نشاط الدماغ وتعمل على تحسين الأداء الفكري عن طريق زيادة الدورة الدموية وتسريع توصيل الأكسجين إلى الدماغ وحماية الأوعية الدموية ونتيجة لهذه العمليات، تزداد القدرات الفكرية والقدرة على استيعاب المعلومات وأوضح الطبيب أن الأصباغ تساعد في تحسين الذاكرة".

وأشار الأخصائي أنه: "من المهم أيضا تضمين الشاي والقهوة في النظام الغذائي التي يمكن أن تزيد هذه المشروبات من قدرة الشخص على تحسين نشاط العقل".

ونبه الطبيب الى المكسرات وأن: "المكسرات مصدر للبروتين والدهون والألياف والعديد من المعادن الضرورية لعمل المخ بشكل كامل".
"غازيتا.رو"


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