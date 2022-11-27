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صحة

ألمه مؤقت.. أسباب اضطراب المفصل الفكي الصدغي

Lebanon 24
27-11-2022 | 23:00
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تسبب اضطرابات المفصَل الفكي الصَّدغي ألماً في مفاصل الفكِّ وفي العضلات التي تتحكَّم في حركته.

ويصعُب غالباً تحديد السَّبب الدقيق لهذا النوع من الاضطرابات، إذ قد يكون الألم بِسبب مجموعة عوامل بينها، التِهاب المفاصل أو إصابة الفك. 
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ويميل بعض الأشخاص الذين لديهم ألم الفك أيضاً، إلى طحْن أسنانهم (صرير)، رغم أن الكثيرين عادةً يقومون بشدِّ أو طحن أسنانهم، ولا تتمُّ إصابتهم باضطراباتٍ في المفصل الفكِّي الصَّدغي.

وفي مُعظَم الحالات، يكون الألم وعدَم الراحة المرتبِطان باضطرابات المفصَل الصَّدغي الفكِّي مؤقتين، وقد يُشفى الألم من الرعاية الذاتية أو العلاجات غير الجراحية. 

الأعراض
ألم مُوجِع بالوجه.
الشعور بألم عند لمس الفك.
ألم في الأذن أو حولها.
ألم في مِفصل صدغي فكي أو كليهما.
صعوبة المضغ أو ألم أثناء المضغ.
الأسباب
تَآكَل القرص أو تَحرَّك من الوضع الصحيح للمُحاذاة.
تَلِفَ غضروف المِفصل بسبب التهاب المفاصل.
تَلِفَ المِفصل بسبب ضربة أو تأثير آخر.
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