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صحة

زيادة الوزن في فصل الشتاء... ما هي الاسباب؟

Lebanon 24
28-11-2022 | 05:00
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قالت أخصائية التغذية الروسية، ألكسندرا سورجيك إن التغيرات الطارئة على النظام الغذائي في الشتاء هي السبب الرئيسي لزيادة الوزن خلاله.

وهكذا أوضحت د. ألكسندرا سورجيك، خبيرة التغذية الوظيفية في المركز العلمي الفيدرالي للأنظمة الغذائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، سبب زيادة الوزن بسهولة في فصل الشتاء هو تغيير النظام الغذائي باعتباره أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن.
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وقالت في حديث ادلت به لصحيفة:" في فصل الشتاء، غالبا ما نأكل كميات أقل من الخضروات والفواكه التي تحتوي على الكربوهيدرات المعّقدة والألياف الغذائية، ونزيد من تناولنا للكربوهيدرات البسيطة والأطعمة الدهنية.

 بالإضافة إلى ذلك، لفتت اختصاصية التغذية الانتباه إلى أن الناس غالبا ما يتحركون بشكل أقل في الشتاء، مما يؤدي أيضا إلى زيادة الوزن. وقالت: "لا نشعر بالرغبة في ارتداء الملابس لسبب أن الطقس ليس لطيفا للغاية، ونتيجة لذلك فإن عدد نزهاتنا في الهواء الطلق يقل، كما يقل نشاطنا البدني".

يذكر أن أخصائية الغدد الصماء وخبيرة التغذية، تاتيانا فيليبوفا، كانت قد تحدثت في مقابلة مع القناة التلفزيونية الخامسة عن الأطعمة التي يجب تضمينها نظامك الغذائي في الشتاء، مشيرة إلى أن من المهم في فصل الشتاء عدم تغيير نظامك الغذائي بشكل جذري، آخذا في الاعتبار لخصائص موسم البرد حتى تشعر بالرضا."كومسومولسكايا برافدا"


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