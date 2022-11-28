إليكم أفضل بروتين للوقاية من السكري

قارنت دراسة أميركية النظام الغذائي النباتي مع نظام تقييد الكربوهيدرات مع تناول بروتين حيواني، لمعرفة الأفضل للوقاية من السكري.

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وأفضت النتائج إلى أن الذين يتبعون نظاماً غذائياً منخفض الكربوهيدرات ويتناولون بروتيناً حيوانياً بشكل أساسي معرضون بأكثر من 35% للإصابة بالسكري، وزادت النسبة إلى 39% عند تناول القليل من الحبوب الكاملة.





وأظهرت الدراسة التي أجريت في جامعة "هارفارد"، أن الذين أدرجوا في الغالب بروتيناً نباتياً في نظامهم الغذائي، قل خطر إصابتهم بالسكري، بـ6% في 30 عاماً.





ووفق موقع "مديكال نيوز توداي"، تبيّن أن الذين قيدوا تناولهم للكربوهيدرات المكررة قل خطر إصابتهم بالسكري بنسبة 15% مقارنة مع الذين يتبعون نظاماً غذائياً عادياً.





وفي النظام الغذائي المقيد للكربوهيدرات، تكون الأخيرة مصدراً لما لا يزيد عن 40% من السعرات الحرارية اليومية.





هذا وامتازت الدراسة بمتابعة بيانات أكثر من 203 ألفاً من سجل المحاربين القدامى، على مدى 30 عاماً، وأنها اتبعت تصنيف 18 مجموعة من العناصر الغذائية، مثل الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضروات، والمكسرات، والبقوليات، والحلويات، والدهون الحيوانية، ومنتجات الألبان، واللحوم.



