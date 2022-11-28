فوائد صحية جمّة للكاجو... لا تفوّتيها

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أشار مركز استشارات المستهلك بولاية بافاريا الألمانية إلى ان الكاجو يتمتع بفوائد صحية جمّة، إذ أنه يحتوي على دهون قيّمة تمتاز بتأثير إيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية ومستوى الدهون في الدم.وأضاف المركز أن الكاجو يعد كنزاً من المعادن والفيتامينات المهمة لصحة العين والجلد والعظام والعضلات والأعصاب، إذ أنه يحتوي على الفيتامينات A وB وE، ويزخر بالحديد والمغنيسيوم والكالسيوم.وإضافة إلى ذلك، يشتمل الكاجو على الحمض الأميني "التربتوفان"، والذي يحتاجه الجسم لإنتاج هرمون السعادة "السيروتونين".