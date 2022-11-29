اليكم أفضل الاطعمة التي يجب تناولها عند المرض

كتبت "الجمهورية": أمراضٌ كثيرة تُهدّد الإنسان خلال موسم الرشح، والانفلونزا، ونزلات البرد، و"كوفيد-19". لذلك، حان الوقت لإعادة التفكير في المأكولات التي يتمّ تخزينها في المنزل، والتركيز تحديداً على تلك المليئة بالعناصر الغذائية الضرورية للحفاظ على قوّة الجسم عموماً وجهازه المناعي خصوصاً. ولكن عند الشعور بالتوعّك، هل تعلمون ماذا تأكلون تحديداً؟

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في حين أنّ كل شخص يأكل بطريقة مختلفة عند إصابته بالمرض، ولكنّ المطلوب عدم دفع الجسم إلى بذل مجهود إضافي لتفكيك الطعام. إنّ المفتاح الأساسي هو تناول مأكولات بسيطة تكون في الوقت ذاته مليئة بالمغذيات.





وفي ما يلي أفضل المأكولات التي توصيكم بها اختصاصية التغذية، جيسيكا كوردينغ، من مدينة نيويورك عند شعوركم بالمرض: