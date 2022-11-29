تورّم تحت الإبط ينذر بسرطان الثدي!

أشار المركز الاتحادي للتوعية الصحية إلى ان تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط له أسباب عدة، منها ما هو بسيط وآخر خطير.وأوضح المركز أن الأسباب البسيطة لتورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط هي عدوى ناجمة عن إصابة في منطقة الإبط على سبيل المثال أثناء حلاقة شعر الإبط.ويمكن أن تتورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط أيضاً بعد الإصابات أو العمليات في الثدي أو الإبط أو منطقة الذراع.

كما يمكن أن تتورّم الغدد الليمفاوية تحت الإبط بعد تلقي تطعيم على سبيل المثال تطعيم ضد كورونا.ولفت المركز الاتحادي إلى أن تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط قد ينذر أيضاً بالإصابة بسرطان الثدي لدى النساء، لا سيما إذا كان مصحوباً بأعراض أخرى مثل وجود عقد في الثدي أو تغيرات طارئة على حلمة الثدي أو حجم الثدي.وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط، لا سيما في حال استمرار التورم على مدار عدة أسابيع مع ظهور أعراض أخرى مثل الحمى والتعرق الليلي وفقدان الوزن.