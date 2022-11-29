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صحة

ماهي أسباب الطفح الجلدي الحراري في الشتاء؟

Lebanon 24
29-11-2022 | 23:00
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يرتبط فصل الشتاء بالإصابة بعدد من الأمراض الصحية والنفسية، منها نزلات البرد وضعف المناعة والحساسية بأنواعها، وكذلك الاكتئاب، إلا أن أكثر الأمراض انتشاراً هي الطفح الجلدي الحراري، وهو مرض صحي جلدي له أسباب عدة.
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وأكد موقع "الطبي" أن مرض الطفح الجلدي الحراري يمكن الاصابة به في كل الأوقات طالما تواجدت المسببات، إلا أنه يصيبنا في فصل الشتاء تحديداً لأسباب معينة وهي:

- التغيرات في الطقس والجفاف
- برودة الطقس وقلة التعرق
- ارتداء الملابس التي تسبب احتكاك الجلد
- ارتداء الملابس الثقيلة التي تسبب حرارة الجسم

 
وتختلف شدة أعراض مرض الطفح الجلدي الحراري من مريض إلى آخر تبعاً لعدد من العوامل منها العمر ومدى تحسس الجلد والوزن؛ أبرزها: تحول لون الجلد إلى اللون الأحمر أو الوردي، الإصابة بالحكة، الشعور بحرقان في الجلد وحدوث تورم طفيف.

هذا تظهر تلك الأعراض في ثنيات الجلد والأماكن الرطبة، مثل الرقبة والإبط، كما تظهر في أماكن الاحتكاك مثل الركب والأكواع، هذا بالإضافة إلى أنها تظهر في الظهر والبطن.


أما أبرز علاجات الطفح الجلدي الحراري فهي الكريمات المضادة للالتهابات والتي يصفها الطبيب حسب الحالة. وفي الحالات الشديدة يصف الطبيب مسكنات للألم.
المصدر: مجلة هي
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