ماهي أسباب الطفح الجلدي الحراري في الشتاء؟

يرتبط فصل الشتاء بالإصابة بعدد من الأمراض الصحية والنفسية، منها نزلات البرد وضعف المناعة والحساسية بأنواعها، وكذلك الاكتئاب، إلا أن أكثر الأمراض انتشاراً هي الطفح الجلدي الحراري، وهو مرض صحي جلدي له أسباب عدة.

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وأكد موقع "الطبي" أن مرض الطفح الجلدي الحراري يمكن الاصابة به في كل الأوقات طالما تواجدت المسببات، إلا أنه يصيبنا في فصل الشتاء تحديداً لأسباب معينة وهي:



- التغيرات في الطقس والجفاف

- برودة الطقس وقلة التعرق

- ارتداء الملابس التي تسبب احتكاك الجلد

- ارتداء الملابس الثقيلة التي تسبب حرارة الجسم





وتختلف شدة أعراض مرض الطفح الجلدي الحراري من مريض إلى آخر تبعاً لعدد من العوامل منها العمر ومدى تحسس الجلد والوزن؛ أبرزها: تحول لون الجلد إلى اللون الأحمر أو الوردي، الإصابة بالحكة، الشعور بحرقان في الجلد وحدوث تورم طفيف.