Advertisement

صحة

ابتكار عقار جديد مضاد للالتهابات البكتيرية في المسالك البولية

Lebanon 24
30-11-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1015544-638053878334389008.jpg
Doc-P-1015544-638053878334389008.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ابتكر فريق من علماء جامعة ديوك الأميركية دواء جديدا مضادا للالتهابات البكتيرية في المسالك البولية، وخاصة ضد الإشريكية القولونية المسببة للأمراض البولية (UPEC).


وتشير مجلة Science Advances، إلى أن عدوى المسالك البولية شائعة، خاصة بين النساء بسبب بنية المسالك البولية. و يمكن أن تصبح هذه الأمراض مزمنة أو تؤدي إلى مضاعفات قد تصل إلى الوفاة، في حالة عدم وجود علاج مناسب، حيث عادة ما يتم علاجها باستخدام مضادات الحيوية، التي لها عواقب صحية، بما فيها مشكلات في الأمعاء.
Advertisement
 
والآن ابتكر العلماء طريقة جديدة لمكافحة عدوى المسالك البولية، تعتمد على دواء يقتل البكتيريا المسببة للأمراض. وقد سبق أن حاول الباحثون ابتكار مواد مماثلة، ولكنهم لم ينجحوا بسبب صعوبة اختراق الدواء الغشاء المخاطي الخلوي الذي يغطي جدران الفم والحلق والمسالك البولية.

وللتغلب على هذه المشكلة، استخدم الباحثون أليافا نانوية ببتيدية لا تخترق الغشاء المخاطي فحسب، بل تدرب أيضا جهاز المناعة على التعرف على UPEC ومكافحته باستهداف ثلاثة ببتيدات على سطح البكتيريا. والمركّب الواعد هو على شكل أقراص يجب وضعها تحت اللسان لتذوب بعد ذلك في اللعاب.

وقد أظهرت التجارب التي أجريت على الفئران والارانب فعالية هذا الدواء الجديد، والتي تماثل فعالية مضادات الحيوية التقليدية، ولكن من دون آثار ضارة بالجهاز الهضمي.

ويخطط الباحثون لاختبار الدواء الجديد على البشر . فإذا اجتاز المركب بنجاح جميع مراحل الاختبار ، فسيقلل من استخدام مضادات الحيوية، وهو أمر مهم نظرا لتطور مقاومة البكتيريا لمضادات الحيوية، التي أصبحت مشكلة صحية عالمية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:00 | 2022-11-30
02:42 | 2022-11-30
02:00 | 2022-11-30
23:00 | 2022-11-29
16:27 | 2022-11-29
16:00 | 2022-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website