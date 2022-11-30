طبيب يوضح ما إذا كان هناك ارتباط بين الأرق والسرطان

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كشف الدكتور الكسندر مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني، ما إذا كان الأرق يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.ووفقا له، أي مشكلة من مشكلات النوم- قلة النوم أو النوم فترات طويلة- لها نفس الخطورة على الصحة. لأنها تسبب اختلال عملية إنتاج هرمون الغدة الصنوبرية- الميلاتونين. ونقص هذا الهرمون يرتبط مباشرة بأمراض معينة، وبصورة خاصة بأمراض الأورام، مثل سرطان الثدي وغيره.وقال: "لذلك يجب أن ينام الإنسان فترة كافية ليحافظ على صحة جيدة".