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صحة

طبيب يوضح ما إذا كان هناك ارتباط بين الأرق والسرطان

Lebanon 24
30-11-2022 | 11:00
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كشف الدكتور الكسندر مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني، ما إذا كان الأرق يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

ووفقا له، أي مشكلة من مشكلات النوم- قلة النوم أو النوم فترات طويلة- لها نفس الخطورة على الصحة. لأنها تسبب اختلال عملية إنتاج هرمون الغدة الصنوبرية- الميلاتونين. ونقص هذا الهرمون يرتبط مباشرة بأمراض معينة، وبصورة خاصة بأمراض الأورام، مثل سرطان الثدي وغيره.
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وقال: "لذلك يجب أن ينام الإنسان فترة كافية ليحافظ على صحة جيدة". 
المصدر: روسيا اليوم
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