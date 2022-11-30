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صحة

39 ألف فحص كورونا خاطئ.. و20 وفاة محل شك

Lebanon 24
30-11-2022 | 14:00
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كشفت الهيئة الحكومية المسؤولة عن الاستجابة لطوارئ الصحة العامة في إنجلترا أن أخطاء في مختبر تحاليل ربما تكون قد تسببت في وفاة 20 شخصاً بعدما أدت إلى ظهور نتيجة سلبية لعشرات الآلاف من حالات كوفيد-19 الإيجابية.
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فقد خلص تحقيق أجرته وكالة الأمن الصحي البريطانية إلى أن مختبرات إمينزا وسط إنجلترا أخطأت في تقارير نحو 39 ألف اختبار، حيث قالت إنها سلبية في حين أن الحالات كانت إيجابية، وذلك بين يومي الثاني من ايلول و12 تشرين الاول العام الماضي، وفق رويترز.

وقال مدير وكالة الأمن الصحي البريطانية وقائد التحقيق، ريتشارد جليف، إنه "خلال هذا التحقيق، فحصنا بعناية الترتيبات المعمول بها للإشراف على عقود المختبرات الخاصة التي كانت تقدم خدمات اختبار الإصابة بفيروس كورونا خلال هذه الفترة".

كما أضاف: "نرى أنه لم يكن ثمة إجراء يمكن لخدمة الاختبار والتتبع التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية اتخاذه بشكل مختلف لمنع هذا الخطأ في المختبر الخاص".

فيما أردف: "إلا أن تقريرنا يتضمن توصيات واضحة لتقليل احتمال تكرار مثل هذه الحوادث".

يشار إلى أنه لدى بريطانيا واحد من أعلى معدلات الوفاة بفيروس كورونا على مستوى العالم إذ توفي أكثر من 177 ألف شخص منذ بداية الجائحة عام 2020.
المصدر: العربية
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