ارتفاع ضغط العين يسرّع من شيخوختها.. إليكم هذه الدراسة

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أفادت دراسة حديثة نُشرت في دورية "إيجينغ سِل" (Aging Cell) بأن الإجهاد يزيد من وتيرة شيخوخة شبكية العين. وهو اكتشاف من الممكن أن يساعد على علاج الأمراض المرتبطة بالعين، والتي تتطور مع التقدم في العمر، بما في ذلك مجموعة الأمراض المسؤولة عن فقدان البصر والمعروفة باسم المياه الزرقاء أو "الغلوكوما" (Glaucoma).والشيخوخة هي عملية حيوية تؤثر على جميع خلايا الكائن الحي، بما في ذلك العين. وتعد عاملا خطيرا رئيسا في اعتلالات "الغلوكوما".وتشير التقديرات الحالية إلى أن عدد الأشخاص المصابين "بالغلوكوما" الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و80 عاما؛ سيرتفع إلى أكثر من 110 ملايين بحلول عام 2040.ويعد ارتفاع ضغط العين من بين عوامل الإجهاد الرئيسة التي تؤثر عليها.ووفق البيان الصحفي الذي نشرته "جامعة كاليفورنيا في إيرفاين" (University of California, Irvine) في 21 تشرين الثاني الجاري، فقد أفاد العلماء في الدراسة بأن الإجهاد -مثل ارتفاع ضغط العين- يتسبب في إحداث "تغيرات فوق جينية" في شبكية العين مماثلة لما تحدثه الشيخوخة الطبيعية.كما أشارت الدراسة،ةالتي أجريت على فئران التجارب، إلى أن الإجهاد المتكرر في أنسجة شبكية العين حديثة العمر؛ يسرّع من وتيرة الشيخوخة.وتعقيبا على هذه النتائج تقول دوريتا سكورونسكا كراوزيك؛ الأستاذة المساعدة في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في إيرفاين وقائدة الدراسة "يؤكد علمنا على أهمية التشخيص المبكر وكذلك الوقاية والتحكم في الأمراض المرتبطة بالعمر، بما في ذلك الغلوكوما".