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صحة

ماذا تعرف عن نقص "كولين إستراز" الكاذب؟

Lebanon 24
01-12-2022 | 14:00
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يعد اضطراب نقص "الكولين إستراز" الكاذب من الأمراض النادرة، وهو يجعل المصاب به حساساً لبعض أدوية إرخاء العضلات المستخدمة أثناء التخدير العام.


ويجعل هذا الفقدان المؤقت للقدرة على تحريك العضلات، المصاب غير قادر على التنفس أو الحركة بمفرده، إذ يمكن أن يستمر ذلك لعدة ساعات، وقد يحتاج إلى المساعدة للتنفس بواسطة جهاز تنفس.
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ويمكن أن ينتج نقص "الكولين إستراز" الكاذب عن تغير جيني (طفرة) وراثي، وقد تحدث هذه المشكلة بسبب مرض أو إصابة أو أدوية معينة.


ولا يوجد علاج لنقص "الكولين إستراز" الكاذب، لكن يمكن اللجوء إلى استخدام أنواع أخرى من أدوية إرخاء العضلات، لا تسبب شلل العضلات الذي يستمر لفترة زمنية أطول من المتوقع.


الأعراض
لا تظهر على معظم الأشخاص المصابين بنقص إنزيم "الكولين إستراز" الكاذب أي مؤشرات أو أعراض للحالة المَرَضية، حتى يأخذ المصاب دواء "سوكسينيل" المُرخي للعضلات.


وتشمل مؤشرات نقص إنزيم "الكولين إستراز" الكاذب وأعراضه ارتخاء العضلات أو شلل العضلات الذي يتجاوز المدة المتوقعة له بعدة ساعات. 


ولا يمكن للمريض خلال هذه المدة التحرك أو التنفس دون مساعدة، وقد يتفاوت طول المدة بين الأشخاص المصابين بهذا الاضطراب.


الأسباب
- نقص إنزيم "كولين إستراز" الكاذب الموروث.
- نقص إنزيم "كولين إستراز" الكاذب المكتسَب.
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