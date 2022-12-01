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صحة

كم يبلغ معدّل النبض أثناء الراحة؟

Lebanon 24
01-12-2022 | 16:00
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أشارت مؤسسة القلب الألمانية إلى ان معدل النبض أثناء الراحة يعني معدل النبض أثناء الجلوس أو الاستلقاء، موضحة أنه يقع لدى البالغين بين 60 و80 دقة في الدقيقة.


وأضافت المؤسسة أن "معدل النبض أثناء الراحة قد يرتفع عن هذا المعدل بفعل الكافيين أو التوتر النفسي"، مشددة على ضرورة استشارة الطبيب في حال ارتفاع المعدل عن 100 دقة في الدقيقة؛ حيث إنه قد يمثل حينئذ علامة تحذيرية أولى على الإصابة باضطرابات نظم القلب أو أمراض أخرى.
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وأوضحت المؤسسة أنه "من الأفضل قياس معدل النبض أثناء الراحة بعد فترة قصيرة من الاستيقاظ، وذلك من خلال وضع إصبعي السبابة والوسطى على الجانب الداخلي للمعصم أسفل إصبع الإبهام، ثم القيام بعد دقات القلب لمدة 30 ثانية تقريباً. وبعد ذلك، يتم ضرب القيمة في 2 للحصول على معدل ضربات القلب في الدقيقة".


وتجدر الاشارة الى أن الرياضيين غالباً ما يكون لديهم معدل ضربات قلب أقل أثناء الراحة؛ نظراً لأن القلب يضخ المزيد من الدم عبر الجسم في الدقة الواحدة بسبب التدريب المتكرر.
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