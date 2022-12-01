السكري قبل الحمل يهدد بمضاعفات خطيرة!

توصلت دراسة جديدة إلى أن المصابات بالسكري عرضة لخطر أكبر للإصابة بمضاعفات الحمل، وأنهن بحاجة إلى مزيد من المعلومات والدعم لتغيير سلوكيات نمط الحياة كجزء من التخطيط للحمل.

وقالت الدراسة إن هذه المضاعفات تطال الحامل والجنين، وأن ذلك يتضمن وفاة الطفل عند الولادة، ولذلك تعتبر رعاية ما قبل الحمل حيوية لتفادي هذه المخاطر.

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وأجريت الدراسة في كينغز كوليدج بلندن، واعتمدت على بيانات الحمل والولادة في بريطانيا خلال عامي 2019 و2020، وسلطت الضوء على المصابات بالسكري قبل الحمل، أو بسكري الحمل من حمل سابق.

وبحسب موقع "مديكال إكسبريس"، تبين أن نصف المصابات بالسكري قبل الحمل يستهلكن كمية قليلة من الخضروات والفاكهة تبلغ 5 حصص في الأسبوع، وأن 65% منهن تعانين من البدانة.

وأظهرت الدراسة أن تغيير نمط الحياة، وتبني عادات غذائية صحية، ومزيد من النشاط البدني، وضبط نسبة الغلوكوز في الدم تساعد على خفض مخاطر المضاعفات التي تحدث للحامل المصابة بالسكري.