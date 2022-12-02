لتحسين وظائف الكبد والمناعة.. إليكم هذه الخلطة

توصل باحثون من خلال دراستين منفصلتين إلى إمكانية تحسين بكتريا الأمعاء عن طريق إضافة حصة يومية إلى الطعام من الفول السوداني تبلغ 28 غراماً، أو ملعقة صغيرة من الأعشاب والتوابل.

ويتكون ميكروبيوم الأمعاء من تريليونات الكائنات الحية الدقيقة التي تؤثر على البكتريا الصديقة التي تعيش في هذا الجزء وتؤدي وظائف حيوية للمناعة والهضم.

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وأجريت الدراستان في جامعة ولاية بنسلفانيا، ونُشرت نتائجهما في مجلة "كلينيكال نيوتريشن"، وقام الباحثون في إحداهما بمقارنة تأثير تناول 28 غراماً من الفول السوداني يومياً، مقابل وجبة خفيفة من الكربوهيدرات مثل رقائق البطاطا المقلية، أو البسكويت مع الجبن.

وبعد 6 أسابيع أظهرت نتائج التجربة أن وجبة الفول السوداني الخفيفة تسببت في زيادة وفيرة في نوعية معينة من بكتريا الأمعاء مرتبطة بعملية التمثيل الغذائي للكبد، ووظائف المناعة.

وفي الدراسة الأخرى الخاصة بالأعشاب والتوابل، تمت إضافة خلطة من القرفة والزنجبيل والكمون والكركم وإكليل الجبل والزعتر والريحان، بمقدار ملعقة صغيرة ونصف يومياً لمدة 4 أسابيع.

وأظهرت النتائج زيادة وتنوع في بكتريا الأمعاء بعد تناول خلطة الأعشاب والتوابل يومياً بانتظام، مع وفرة أيضاً في نفس نوعية البكتريا التي تعزز وظائف الكبد والمناعة.