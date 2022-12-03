Advertisement

صحة

دراسة تحذّر: هذه الحمية ... تقتل!

Lebanon 24
03-12-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1016502-638056316097128994.jpg
Doc-P-1016502-638056316097128994.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أظهرت دراسة أميركية جديدة أن الصيام المتقطع يمكن أن يزيد من خطر الوفاة المبكرة الناتجة من أمراض القلب.

 

وأوضح باحثون من جامعة تينيسي أن تخطي وجبة الفطور قد يرتبط بزيادة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب، فيما يسبب تخطي وجبة الغداء أو الفطور في زيادة خطر الوفاة بين 30% من الأشخاص.

 

وكشفت الدراسة التي أُجريت على 24 ألف أميركي فوق سنّ الأربعين، أن الأشخاص الذين تناولوا وجبة واحدة فقط في اليوم، أكثر عرضةً للوفاة المبكرة بنسبة 30%، مقارنةً بالأشخاص الذين يتناولون 3 وجبات يومياً.

 

وأثبتت نتائج الدراسة ارتباط تخطي وجبة الفطور بزيادة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب، حتى بين الأشخاص الذين يمارسون الرياضة ويأكلون طعاماً صحياً ولا يدخّنون.

 

وأوضح الباحثون أن الأشخاص الذين يتبعون الصيام المتقطع، غالباً ما يستهلكون كمية كبيرة نسبياً من الطعام في الوجبة الواحدة، مما قد يؤدي مع مرور الوقت إلى إتلاف خلايا الجسم.

 

وقال البروفيسور يانغبو صن، من جامعة "تينيسي": "المشاركون في الدراسة الذين يتخطون وجبة الفطور هم أكثر عرضةً للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية القاتلة، في حين أن الذين لا يتناولون الغداء أو العشاء يزيدون من مخاطر الوفاة من كل الأسباب". وأضاف: "في الوقت الذي يتم فيه الترويج للصيام المتقطع على نطاق واسع كحلّ لفقدان الوزن والوقاية من الأمراض، فإن نتائج دراستنا تنصح بتناول وجبتين أو ثلاث على الأقل موزعة على مدار اليوم".

 

في حين أكد الدكتور وي باو، عالم الأوبئة في جامعة أيوا، والباحث المشارك في الدراسة: "نتائجنا مهمة حتى بعد تعديل عوامل النظام الغذائي ونمط الحياة (التدخين والنشاط البدني)، وهي تستند إلى ملاحظات مستمدّة من البيانات العامة ولا تعني السببية".

 

وأوضح أن تخطي الوجبات غالباً ما يعني تناول قدر أكبر من الطاقة في وقت واحد، مما يؤدي إلى تفاقم عبء تنظيم التمثيل الغذائي للغلوكوز ويتسبب في تدهور عملية التمثيل الغذائي لاحقاً، وهذا يفسر أيضاً الارتباط بين فترة الوجبة الأقصر والوفيات.

(لها)

 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:30 | 2022-12-03
08:00 | 2022-12-03
06:10 | 2022-12-03
05:00 | 2022-12-03
02:00 | 2022-12-03
00:55 | 2022-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website