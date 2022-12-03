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صحة

الإنفلونزا تكشر عن أنيابها.. النساء يدفعن الثمن الأكبر

Lebanon 24
03-12-2022 | 08:00
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توصلت دراسة جديدة إلى نتيجة مفادها بأن النساء أكثر تعبا وتأثرا بأعراض الإنفلونزا القاسية من الرجال.

واعتمدت الدراسة على مقارنة أعراض الإنفلونزا بين أكثر من 100 رجل وامرأة، وخلصت النتائج إلى أن أعراض الأنفلونزا لدى الرجال كانت أكثر اعتدالا، من أعراض النساء.
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وبحسب "ديلي ميل"، تقوض الدراسة نتائج الدراسات السابقة التي تشير إلى أن الرجال يعانون حقا أكثر من نزلات البرد والإنفلونزا، ويشعرون عموما بتوعك أكبر ولديهم درجات حرارة أعلى ومعدلات وفاة أعلى من النساء.
 
لكن الدراسة الأخيرة التي أجراها باحثون في جامعة إنسبروك الطبية في النمسا، أدت إلى استنتاج مفاده بأنه يجب إسقاط مصطلح "إنفلونزا الرجل" على الفور.

وقال العلماء، إنهم اكتشفوا أن النساء يملن إلى التعافي بسرعة أكبر بسبب الهرمونات الأنثوية مثل هرمون الاستروجين الذي يمكن أن يحفز جهاز المناعة أكثر.
 
(سكاي نيوز عربية) 
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