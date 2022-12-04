Advertisement

صحة

دواء تخفيف الوزن السحري.. هذا ما كشفه المشاهير

Lebanon 24
04-12-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1016989-638057823358611446.png
Doc-P-1016989-638057823358611446.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعتبر حرق الدهون وتخفيف الوزن من أكثر الأهداف التي يسعى الناس لتحقيقها على الصعيد الصحي، وفي هذا الإطار تحديدا ظهرت العديد من الأدوية للمساعدة في واحدة من أكثر الرحلات صعوبة.

"سيماغلوتيد"، أو "أوزيمبك"، دواء اشتهر في الفترة الأخيرة بعالم تخفيف الوزن، أثار إعجاب الناس لا سميا المشاهير في هوليوود، وأصبح اسمه من الأكثر تداولا على "تيك توك".
Advertisement

ومع استخدام الدواء فقد المرضى ما معدله 17 في المئة من إجمالي وزن الجسم على مدار 68 أسبوعا، هذا بالمقارنة مع خمسة إلى تسعة في المئة من الأدوية القديمة المضادة للسمنة مثل "ميتفورمين".
وبسبب كثرة الحديث عن فوائد الدواء الساحرة، وعلى الرغم من الرأي الطبي القائم على عدم تناول الدواء بدون وصفة طبية، تسبب الطلب الزائد عليه بنقص في التوريد، واتهم المشاهير باستنزاف الإمدادات بالوقت الذي يكون فيه مرضى السكر بأمس الحاجة للدواء.

وأصدرت الشركة المصنعة "نوفو نورديسك" بيانا تقول فيه إنه سيتم تجديد إمداداتها بحلول نهاية العام.

ولا ينظم "سيماغلوتيد" نسبة السكر في الدم فقط، بل إنه يستهدف هرمونات الأمعاء التي تنظم شهيتنا، تلك التي تخبر الدماغ عندما نكون جائعين.
الآثار الجانبية

ارتداد الحمض
الغثيان
وتفاقم أعراض القولون العصبي
التهاب البنكرياس
حصى المرارة
الجرعات العالية تتسبب في أورام الغدة الدرقية.
وقال أخصائي التغذية، توم ساندرز: "التحدي بعد فقدان الوزن هو منع استعادة الوزن، قد يكون الدواء مفيدا على المدى القصير، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى تدابير صحية تشجع التغييرات السلوكية مثل ممارسة الرياضة وتخفيف تناول الدهون".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2022-12-04
11:00 | 2022-12-04
08:17 | 2022-12-04
08:00 | 2022-12-04
06:14 | 2022-12-04
05:00 | 2022-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website