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صحة

هذا النوع من المكسرات سيساعدك في تخفيف الوزن

Lebanon 24
05-12-2022 | 02:00
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كشفت دراسة حديثة أن تناول اللوز يمكن أن يساعد الناس على تخفيف أوزانهم.

ووجد الباحثون أن تناول 30-50 غراما من اللوز يساعد في تقليل الشهية.

وبحسب الدراسة، فإن أولئك الذين تناولوا اللوز بدلاً من وجبة خفيفة من الكربوهيدرات قللوا ما مقداره 72 سعرة حرارية في الوجبة التالية.
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وبحسب "ذا صن"، قالت الدكتورة، شراية كارتر، من جامعة جنوب أستراليا: "تعد معدلات زيادة الوزن والسمنة مصدر قلق كبير للصحة العامة، وقد يكون تعديل الشهية من خلال الاستجابة الهرمونية هو المفتاح لتعزيز إدارة الوزن".

وأضافت: "درس بحثنا الهرمونات التي تنظم الشهية، وكيف يمكن للمكسرات، خاصة اللوز، أن تساهم في التحكم في الشهية".

وتابعت: "وجدنا أن الأشخاص الذين تناولوا اللوز قد عانوا من تغيرات في الهرمونات المنظمة للشهية، والتي ربما تكون قد ساهمت في تقليل تناول الطعام".
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