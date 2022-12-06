Advertisement

صحة

سرطان العين... اليكم بعض اعراضه

Lebanon 24
06-12-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1017418-638059174606789926.jpg
Doc-P-1017418-638059174606789926.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الدكتورة داريا زفيريفا، أخصائية الأورام في معهد موسكو الدولي للسرطان، أعراض الإصابة بسرطان العين.

تشير الأخصائية في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن سرطان العين يمكن أن يظهر على شكل عقد وتقرحات طويلة الأمد غير قابلة للشفاء.
Advertisement

وتقول: "سرطان العين، هو أحد أنواع السرطان النادرة. وتقسم أورام العين حسب موقعها، إلى أورام الأجهزة الملحقة- الغشاء المخاطي الداخلي للجفون والملتحمة، وداخل العين - القزحية والشبكية وأورام مدار العين. وأكثرها انتشارا الأورام الحميدة والشامات الحميدة، التي لا يمكن أن تسبب ضررا خطيرا للصحة".

ووفقا للأخصائية، نادرا ما تكتشف أورام جلدية مثل سرطان الخلايا القاعدية أو سرطان الخلايا الحرشفية للجفن. وتظهر هذه الأورام على شكل عقد وتصلبات، وتشكل قشرة جافة، وقروحا طويلة الأمد غير قابلة للشفاء، بما فيها القروح النازفة. لذلك عند ظهور مثل هذه الأعراض يجب فورا مراجعة الطبيب المختص.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن من بين الأورام الخبيثة في العين، أن تلاحظ أورام الجلد والملتحمة والقرنية والأورام اللمفاوية، وكذلك النقائل من أنواع السرطان الأخرى التي انتشرت في منطقة العيون.

وتقول: "يظهر الورم الجلدي عادة على شكل نتوء بني اللون حدوده غير واضحة. وقد يتقرح هذا النتوء وينزف. فإذا كان هذا في منطقة الملتحمة والقرنية، فيجب أن يشارك أخصائي العيون في العلاج إلى جانب أخصائي الأورام الخبيثة في العين- الاستعداد الوراثي، وتأثير الاشعاع الشمسي، والظروف البيئية السيئة، والإصابة بعدوى مرض نقص المناعة البشرية وتأثير المواد السامة بما فيها تلك الموجودة في مستحضرات التجميل.

وتضيف: قبل 20 عاما، كان العلاج الوحيد الذي يطرح على المريض هو قلع العين المصابة. أما الآن فقد تغير الأمر ، حيث أصبح بالإمكان بفضل التقدم الكبير في مجال علم الأورام، علاج سرطان العين مع الحفاظ على الرؤية وتقليل مخاطر الانتكاس."إزفيستيا"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
08:00 | 2022-12-06
02:00 | 2022-12-06
23:00 | 2022-12-05
16:00 | 2022-12-05
14:00 | 2022-12-05
11:00 | 2022-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website