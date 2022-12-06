سرطان العين... اليكم بعض اعراضه

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كشفت الدكتورة داريا زفيريفا، أخصائية الأورام في معهد موسكو الدولي للسرطان، أعراض الإصابة بسرطان العين.تشير الأخصائية في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن سرطان العين يمكن أن يظهر على شكل عقد وتقرحات طويلة الأمد غير قابلة للشفاء.وتقول: "سرطان العين، هو أحد أنواع السرطان النادرة. وتقسم أورام العين حسب موقعها، إلى أورام الأجهزة الملحقة- الغشاء المخاطي الداخلي للجفون والملتحمة، وداخل العين - القزحية والشبكية وأورام مدار العين. وأكثرها انتشارا الأورام الحميدة والشامات الحميدة، التي لا يمكن أن تسبب ضررا خطيرا للصحة".ووفقا للأخصائية، نادرا ما تكتشف أورام جلدية مثل سرطان الخلايا القاعدية أو سرطان الخلايا الحرشفية للجفن. وتظهر هذه الأورام على شكل عقد وتصلبات، وتشكل قشرة جافة، وقروحا طويلة الأمد غير قابلة للشفاء، بما فيها القروح النازفة. لذلك عند ظهور مثل هذه الأعراض يجب فورا مراجعة الطبيب المختص.وبالإضافة إلى ذلك، يمكن من بين الأورام الخبيثة في العين، أن تلاحظ أورام الجلد والملتحمة والقرنية والأورام اللمفاوية، وكذلك النقائل من أنواع السرطان الأخرى التي انتشرت في منطقة العيون.وتقول: "يظهر الورم الجلدي عادة على شكل نتوء بني اللون حدوده غير واضحة. وقد يتقرح هذا النتوء وينزف. فإذا كان هذا في منطقة الملتحمة والقرنية، فيجب أن يشارك أخصائي العيون في العلاج إلى جانب أخصائي الأورام الخبيثة في العين- الاستعداد الوراثي، وتأثير الاشعاع الشمسي، والظروف البيئية السيئة، والإصابة بعدوى مرض نقص المناعة البشرية وتأثير المواد السامة بما فيها تلك الموجودة في مستحضرات التجميل.وتضيف: قبل 20 عاما، كان العلاج الوحيد الذي يطرح على المريض هو قلع العين المصابة. أما الآن فقد تغير الأمر ، حيث أصبح بالإمكان بفضل التقدم الكبير في مجال علم الأورام، علاج سرطان العين مع الحفاظ على الرؤية وتقليل مخاطر الانتكاس."إزفيستيا"